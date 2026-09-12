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Смеситель для кухни с хирургической ручкой Haiba (HB4654) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухни с хирургической ручкой Haiba (HB4654)

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Смеситель для кухни с хирургической ручкой Haiba (HB4654) - фото 1
Смеситель для кухни с хирургической ручкой Haiba (HB4654) - фото 2
Смеситель для кухни с хирургической ручкой Haiba (HB4654) - фото 3
Смеситель для кухни с хирургической ручкой Haiba (HB4654) - фото 4
Смеситель для кухни с хирургической ручкой Haiba (HB4654) - фото 5
Смеситель для кухни с хирургической ручкой Haiba (HB4654) - фото 6
Смеситель для кухни с хирургической ручкой Haiba (HB4654) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Длина излива
275
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
  • Смеситель для кухни с хирургической ручкой Haiba (HB4654) - фото 1
  • Смеситель для кухни с хирургической ручкой Haiba (HB4654) - фото 2
  • Смеситель для кухни с хирургической ручкой Haiba (HB4654) - фото 3
  • Смеситель для кухни с хирургической ручкой Haiba (HB4654) - фото 4
  • Смеситель для кухни с хирургической ручкой Haiba (HB4654) - фото 5
  • Смеситель для кухни с хирургической ручкой Haiba (HB4654) - фото 6
  • Смеситель для кухни с хирургической ручкой Haiba (HB4654) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 685348
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
7
Длина, м
30
Габариты (ВxГxШ), мм
202x275x178
Габаритные размеры), см
20.2x27.5x17.8
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
22
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, комплект отражателей, комплект эксцентриков, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
275
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х34х31
Вес, кг.
1.44

Описание товара Смеситель для кухни с хирургической ручкой Haiba (HB4654)

Настенный смеситель локтевой Haiba HB4654, прибор имеет одну рукоять чтобы регулировать напор воды. Аэратор в приборе позволит обеспечить равномерный поток воды и ее смягчение. Сетка отфильтровывает примеси. Этот образец приборов требуется для операционных и процедурных хирургических кабинетов. Особенностью таких моделей является то, что ими возможно легко управлять локтем, то есть без кистей рук (что дает возможность сохранять абсолютную стерильность). Устанавливается на стене для подключения подводки из стены. Современные приборы – это объединение традиционного конструкционного решения и вместе с тем самого смелого и необычного дизайна. Подобная сантехника идеально подойдет для тех людей, кто стремится шагать в ногу с современностью.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные

Отзывы о товаре Смеситель для кухни с хирургической ручкой Haiba (HB4654)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
7
Длина, м
30
Габариты (ВxГxШ), мм
202x275x178
Габаритные размеры), см
20.2x27.5x17.8
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
22
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, комплект отражателей, комплект эксцентриков, упаковка
Развернуть
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
275
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Описание
Настенный смеситель локтевой Haiba HB4654, прибор имеет одну рукоять чтобы регулировать напор воды. Аэратор в приборе позволит обеспечить равномерный поток воды и ее смягчение. Сетка отфильтровывает примеси. Этот образец приборов требуется для операционных и процедурных хирургических кабинетов. Особенностью таких моделей является то, что ими возможно легко управлять локтем, то есть без кистей рук (что дает возможность сохранять абсолютную стерильность). Устанавливается на стене для подключения подводки из стены. Современные приборы – это объединение традиционного конструкционного решения и вместе с тем самого смелого и необычного дизайна. Подобная сантехника идеально подойдет для тех людей, кто стремится шагать в ногу с современностью.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
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