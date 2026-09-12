Смеситель для кухни с хирургической ручкой Haiba (HB4654)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Смеситель для кухни с хирургической ручкой Haiba (HB4654)
Настенный смеситель локтевой Haiba HB4654, прибор имеет одну рукоять чтобы регулировать напор воды. Аэратор в приборе позволит обеспечить равномерный поток воды и ее смягчение. Сетка отфильтровывает примеси. Этот образец приборов требуется для операционных и процедурных хирургических кабинетов. Особенностью таких моделей является то, что ими возможно легко управлять локтем, то есть без кистей рук (что дает возможность сохранять абсолютную стерильность). Устанавливается на стене для подключения подводки из стены. Современные приборы – это объединение традиционного конструкционного решения и вместе с тем самого смелого и необычного дизайна. Подобная сантехника идеально подойдет для тех людей, кто стремится шагать в ногу с современностью.
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