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Основание смесителя для кухни Haiba (HB73802) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Основание смесителя для кухни Haiba (HB73802)

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Основание смесителя для кухни Haiba (HB73802) - фото 1
Основание смесителя для кухни Haiba (HB73802) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Основание смесителя для кухни Haiba (HB73802) - фото 1
  • Основание смесителя для кухни Haiba (HB73802) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 685299
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
7
Длина, м
22
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
30
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, керамический картридж 35 мм, гибкая подводка 1/2, металлическая рукоятка, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
крепление на гайку
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х28х21
Вес, кг.
1.29

Описание товара Основание смесителя для кухни Haiba (HB73802)

Представляем смеситель для кухни Haiba. Кухонный смеситель произведен из высококачественной латуни, соответствующей нормам ГОСТ и СанПин, что обеспечивает длительный срок службы и безопасность применения. Смеситель для кухонной мойки оснащен поворотным изливом, что делает его использование максимально удобным в сочетании с мойкой для кухни. Кухонный смеситель Haiba имеет устойчивое покрытие, которое защитит сантехнику от воздействия агрессивных моющих средств, предупреждает появления разводов и пятен, а также обладает антибактериальными свойствами. Смеситель для мойки Haiba, прекрасно дополнит концепцию вашей кухни.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, на кухню недорогие

Отзывы о товаре Основание смесителя для кухни Haiba (HB73802)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
7
Длина, м
22
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
30
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, керамический картридж 35 мм, гибкая подводка 1/2, металлическая рукоятка, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Развернуть
Подсветка
нет
Термостат
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
крепление на гайку
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем смеситель для кухни Haiba. Кухонный смеситель произведен из высококачественной латуни, соответствующей нормам ГОСТ и СанПин, что обеспечивает длительный срок службы и безопасность применения. Смеситель для кухонной мойки оснащен поворотным изливом, что делает его использование максимально удобным в сочетании с мойкой для кухни. Кухонный смеситель Haiba имеет устойчивое покрытие, которое защитит сантехнику от воздействия агрессивных моющих средств, предупреждает появления разводов и пятен, а также обладает антибактериальными свойствами. Смеситель для мойки Haiba, прекрасно дополнит концепцию вашей кухни.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, на кухню недорогие
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Доставка
Отзывы


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