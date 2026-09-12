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Смеситель для кухни Haiba (HB76615-7) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухни Haiba (HB76615-7)

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Смеситель для кухни Haiba (HB76615-7) - фото 1
Смеситель для кухни Haiba (HB76615-7) - фото 2
Смеситель для кухни Haiba (HB76615-7) - фото 3
Смеситель для кухни Haiba (HB76615-7) - фото 4
Смеситель для кухни Haiba (HB76615-7) - фото 5
Смеситель для кухни Haiba (HB76615-7) - фото 6
Смеситель для кухни Haiba (HB76615-7) - фото 7
Смеситель для кухни Haiba (HB76615-7) - фото 8
Смеситель для кухни Haiba (HB76615-7) - фото 9
Смеситель для кухни Haiba (HB76615-7) - фото 10
Смеситель для кухни Haiba (HB76615-7) - фото 11
Смеситель для кухни Haiba (HB76615-7) - фото 12
Смеситель для кухни Haiba (HB76615-7) - фото 13
Смеситель для кухни Haiba (HB76615-7) - фото 14
Смеситель для кухни Haiba (HB76615-7) - фото 15
Смеситель для кухни Haiba (HB76615-7) - фото 16
Смеситель для кухни Haiba (HB76615-7) - фото 17
Смеситель для кухни Haiba (HB76615-7) - фото 18
Смеситель для кухни Haiba (HB76615-7) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
233
Длина излива
230
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для кухни Haiba (HB76615-7) - фото 1
  • Смеситель для кухни Haiba (HB76615-7) - фото 2
  • Смеситель для кухни Haiba (HB76615-7) - фото 3
  • Смеситель для кухни Haiba (HB76615-7) - фото 4
  • Смеситель для кухни Haiba (HB76615-7) - фото 5
  • Смеситель для кухни Haiba (HB76615-7) - фото 6
  • Смеситель для кухни Haiba (HB76615-7) - фото 7
  • Смеситель для кухни Haiba (HB76615-7) - фото 8
  • Смеситель для кухни Haiba (HB76615-7) - фото 9
  • Смеситель для кухни Haiba (HB76615-7) - фото 10
  • Смеситель для кухни Haiba (HB76615-7) - фото 11
  • Смеситель для кухни Haiba (HB76615-7) - фото 12
  • Смеситель для кухни Haiba (HB76615-7) - фото 13
  • Смеситель для кухни Haiba (HB76615-7) - фото 14
  • Смеситель для кухни Haiba (HB76615-7) - фото 15
  • Смеситель для кухни Haiba (HB76615-7) - фото 16
  • Смеситель для кухни Haiba (HB76615-7) - фото 17
  • Смеситель для кухни Haiba (HB76615-7) - фото 18
  • Смеситель для кухни Haiba (HB76615-7) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 685249
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
42
Длина, м
21
Габариты (ВxГxШ), мм
420x306x141
Габаритные размеры), см
42x30.6x14.1
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
6
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка 45смx2 шт, установочный комплект, переходник для подключения фильтра, инструкция, гарантийный талон, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
233
Длина излива
230
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкий излив
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х40х32
Вес, кг.
2.5

Описание товара Смеситель для кухни Haiba (HB76615-7)

Смеситель для кухни с подключением фильтра питьевой воды и с гибким изливом, серый/хром Haiba HB76615. Преимущество смесителя заключается в гибкости излива и самостоятельной регулировки его высоты. Благодаря гибкому изливу появляется возможность направлять поток воды в нужные части мойки. Особенность: смеситель можно одновременно подключить к водопроводной воде и к фильтру с питьевой водой. Смеситель имеет две рукоятки: для регулирования напора водопроводной воды и для подачи фильтрованной питьевой воды. Способ монтажа – на одно отверстие, гибкая поводка. Встроенный керамический картридж обеспечивает долгий срок службы, точную настройку температуры и напора воды. Материал изделия – высококачественная латунь, которая обрабатывается по современной технологии литья под низким давлением. Излив – силиконовый. Смеситель оборудован встроенными аэратором, обеспечивающим равномерный поток струи, дополнительную экономию воды, а также способствует понижению уровня шума воды.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни Haiba (HB76615-7)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
42
Длина, м
21
Габариты (ВxГxШ), мм
420x306x141
Габаритные размеры), см
42x30.6x14.1
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
6
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка 45смx2 шт, установочный комплект, переходник для подключения фильтра, инструкция, гарантийный талон, упаковка
Развернуть
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
233
Длина излива
230
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкий излив
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни с подключением фильтра питьевой воды и с гибким изливом, серый/хром Haiba HB76615. Преимущество смесителя заключается в гибкости излива и самостоятельной регулировки его высоты. Благодаря гибкому изливу появляется возможность направлять поток воды в нужные части мойки. Особенность: смеситель можно одновременно подключить к водопроводной воде и к фильтру с питьевой водой. Смеситель имеет две рукоятки: для регулирования напора водопроводной воды и для подачи фильтрованной питьевой воды. Способ монтажа – на одно отверстие, гибкая поводка. Встроенный керамический картридж обеспечивает долгий срок службы, точную настройку температуры и напора воды. Материал изделия – высококачественная латунь, которая обрабатывается по современной технологии литья под низким давлением. Излив – силиконовый. Смеситель оборудован встроенными аэратором, обеспечивающим равномерный поток струи, дополнительную экономию воды, а также способствует понижению уровня шума воды.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
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Отзывы


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