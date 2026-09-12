Смеситель для кухни Haiba (HB76615-7)
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Характеристики
Описание товара Смеситель для кухни Haiba (HB76615-7)
Смеситель для кухни с подключением фильтра питьевой воды и с гибким изливом, серый/хром Haiba HB76615. Преимущество смесителя заключается в гибкости излива и самостоятельной регулировки его высоты. Благодаря гибкому изливу появляется возможность направлять поток воды в нужные части мойки. Особенность: смеситель можно одновременно подключить к водопроводной воде и к фильтру с питьевой водой. Смеситель имеет две рукоятки: для регулирования напора водопроводной воды и для подачи фильтрованной питьевой воды. Способ монтажа – на одно отверстие, гибкая поводка. Встроенный керамический картридж обеспечивает долгий срок службы, точную настройку температуры и напора воды. Материал изделия – высококачественная латунь, которая обрабатывается по современной технологии литья под низким давлением. Излив – силиконовый. Смеситель оборудован встроенными аэратором, обеспечивающим равномерный поток струи, дополнительную экономию воды, а также способствует понижению уровня шума воды.
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