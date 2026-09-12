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Смеситель для раковины с гигиеническим душем Haiba (HB12505) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для раковины с гигиеническим душем Haiba (HB12505)

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Смеситель для раковины с гигиеническим душем Haiba (HB12505) - фото 1
Смеситель для раковины с гигиеническим душем Haiba (HB12505) - фото 2
Смеситель для раковины с гигиеническим душем Haiba (HB12505) - фото 3
Смеситель для раковины с гигиеническим душем Haiba (HB12505) - фото 4
Смеситель для раковины с гигиеническим душем Haiba (HB12505) - фото 5
Смеситель для раковины с гигиеническим душем Haiba (HB12505) - фото 6
Смеситель для раковины с гигиеническим душем Haiba (HB12505) - фото 7
Смеситель для раковины с гигиеническим душем Haiba (HB12505) - фото 8
Смеситель для раковины с гигиеническим душем Haiba (HB12505) - фото 9
Смеситель для раковины с гигиеническим душем Haiba (HB12505) - фото 10
Смеситель для раковины с гигиеническим душем Haiba (HB12505) - фото 11
Смеситель для раковины с гигиеническим душем Haiba (HB12505) - фото 12
Смеситель для раковины с гигиеническим душем Haiba (HB12505) - фото 13
Смеситель для раковины с гигиеническим душем Haiba (HB12505) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
105
Длина излива
114.1
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для раковины с гигиеническим душем Haiba (HB12505) - фото 1
  • Смеситель для раковины с гигиеническим душем Haiba (HB12505) - фото 2
  • Смеситель для раковины с гигиеническим душем Haiba (HB12505) - фото 3
  • Смеситель для раковины с гигиеническим душем Haiba (HB12505) - фото 4
  • Смеситель для раковины с гигиеническим душем Haiba (HB12505) - фото 5
  • Смеситель для раковины с гигиеническим душем Haiba (HB12505) - фото 6
  • Смеситель для раковины с гигиеническим душем Haiba (HB12505) - фото 7
  • Смеситель для раковины с гигиеническим душем Haiba (HB12505) - фото 8
  • Смеситель для раковины с гигиеническим душем Haiba (HB12505) - фото 9
  • Смеситель для раковины с гигиеническим душем Haiba (HB12505) - фото 10
  • Смеситель для раковины с гигиеническим душем Haiba (HB12505) - фото 11
  • Смеситель для раковины с гигиеническим душем Haiba (HB12505) - фото 12
  • Смеситель для раковины с гигиеническим душем Haiba (HB12505) - фото 13
  • Смеситель для раковины с гигиеническим душем Haiba (HB12505) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 685178
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
10
Длина, м
14
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
17
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, керамический картридж 40 мм, лейка для биде с нажимным механизмом, шланг 1.2 м, металлическая рукоятка, инструкция, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
105
Длина излива
114.1
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х34х34
Вес, кг.
1.61

Описание товара Смеситель для раковины с гигиеническим душем Haiba (HB12505)

Смеситель произведен из высококачественной латуни, соответствующей нормам ГОСТ и СанПин, что обеспечивает длительный срок службы и безопасность применения. Гигиенический душ обеспечивает максимальный комфорт при использовании. Смеситель Haiba для гигиены имеет устойчивое покрытие, которое защитит сантехнику от воздействия агрессивных моющих средств, предупреждает появления разводов и пятен, а также обладает антибактериальными свойствами. Гигиенический смеситель Haiba прекрасное решение для дома. При производстве смесителей Haiba использованы комплектующие ведущих мировых компаний. Аэратор прослужит долгие годы и позволяет значительно сократить расход воды. Керамический картридж Sedal (Испания) обладает высокой надежностью и пониженным уровнем шума. Также в комплект поставки входит: душевой шланг 120 см, гигиеническая лейка.



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины с гигиеническим душем Haiba (HB12505)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
10
Длина, м
14
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
17
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, керамический картридж 40 мм, лейка для биде с нажимным механизмом, шланг 1.2 м, металлическая рукоятка, инструкция, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Развернуть
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
105
Длина излива
114.1
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель произведен из высококачественной латуни, соответствующей нормам ГОСТ и СанПин, что обеспечивает длительный срок службы и безопасность применения. Гигиенический душ обеспечивает максимальный комфорт при использовании. Смеситель Haiba для гигиены имеет устойчивое покрытие, которое защитит сантехнику от воздействия агрессивных моющих средств, предупреждает появления разводов и пятен, а также обладает антибактериальными свойствами. Гигиенический смеситель Haiba прекрасное решение для дома. При производстве смесителей Haiba использованы комплектующие ведущих мировых компаний. Аэратор прослужит долгие годы и позволяет значительно сократить расход воды. Керамический картридж Sedal (Испания) обладает высокой надежностью и пониженным уровнем шума. Также в комплект поставки входит: душевой шланг 120 см, гигиеническая лейка.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
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Отзывы


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