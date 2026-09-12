Смеситель для раковины Haiba (HB1021)
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Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
71
Длина излива
133
Запорный клапан
керамический картридж
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 685145
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
7
Длина, м
21
Габариты (ВxГxШ), мм
155x170x47
Габаритные размеры), см
15.5x17x4.7
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
17
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, монтажный комплект, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
71
Длина излива
133
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х36х23
Вес, кг.
1.45
Описание товара Смеситель для раковины Haiba (HB1021)
Смеситель оснащен керамическим картриджем с плавным ходом, что позволяет точно выставить нужный напор и отрегулировать температуру воды. Пластины внутри картриджа изготовлены из высокопрочного минерала корунда, который почти так же прочен как алмаз. Эксцентрики смесителя изготовлены из латуни и защищены от коррозии. Флажковый переключатель обеспечивает плавное переключение воды и увеличивает срок эксплуатации. Материал корпуса изготовлен методом литья из пищевой латуни, что делает его безопасным и нетоксичным.
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Бренд
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
7
Длина, м
21
Габариты (ВxГxШ), мм
155x170x47
Габаритные размеры), см
15.5x17x4.7
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
17
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, монтажный комплект, упаковка
Развернуть
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
71
Длина излива
133
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Смеситель оснащен керамическим картриджем с плавным ходом, что позволяет точно выставить нужный напор и отрегулировать температуру воды. Пластины внутри картриджа изготовлены из высокопрочного минерала корунда, который почти так же прочен как алмаз. Эксцентрики смесителя изготовлены из латуни и защищены от коррозии. Флажковый переключатель обеспечивает плавное переключение воды и увеличивает срок эксплуатации. Материал корпуса изготовлен методом литья из пищевой латуни, что делает его безопасным и нетоксичным.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
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