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Смеситель Savol для кухонной мойки (S-3002QM) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель Savol для кухонной мойки (S-3002QM)

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Смеситель Savol для кухонной мойки (S-3002QM) - фото 2
Смеситель Savol для кухонной мойки (S-3002QM) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
серый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Длина излива
200
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель Savol для кухонной мойки (S-3002QM) - фото 1
  • Смеситель Savol для кухонной мойки (S-3002QM) - фото 2
  • Смеситель Savol для кухонной мойки (S-3002QM) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 683915
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Высота, см
41.5
Габариты (ВxГxШ), мм
415x228x55
Габаритные размеры), см
41.5x22.8x5.5
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
22.8
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
крепление, аэратор, гибкая подводка, душевая лейка
Цвет
серый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
200
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
высокий излив
Особенности
однорычажный, поворотный излив, гибкий излив.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х23х6
Вес, кг.
1.7

Описание товара Смеситель Savol для кухонной мойки (S-3002QM)

Смеситель Savol S-3002QM для кухонной мойки сочетает современный дизайн и функциональность. Модель с матовым покрытием серого цвета выполнена из нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность и устойчивость к коррозии. Однорычажный механизм с керамическим картриджем позволяет легко регулировать напор и температуру воды, а поворотный гибкий излив повышает удобство использования. Комплектуется аэратором для экономии воды и мягкой струи



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Отзывы о товаре Смеситель Savol для кухонной мойки (S-3002QM)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Высота, см
41.5
Габариты (ВxГxШ), мм
415x228x55
Габаритные размеры), см
41.5x22.8x5.5
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
22.8
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
крепление, аэратор, гибкая подводка, душевая лейка
Цвет
серый
Развернуть
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
200
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
высокий излив
Особенности
однорычажный, поворотный излив, гибкий излив.
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель Savol S-3002QM для кухонной мойки сочетает современный дизайн и функциональность. Модель с матовым покрытием серого цвета выполнена из нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность и устойчивость к коррозии. Однорычажный механизм с керамическим картриджем позволяет легко регулировать напор и температуру воды, а поворотный гибкий излив повышает удобство использования. Комплектуется аэратором для экономии воды и мягкой струи


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Самовывоз
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