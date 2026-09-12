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Смеситель Fmark для душа (FS8203) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель Fmark для душа (FS8203)

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Смеситель Fmark для душа (FS8203) - фото 1
Смеситель Fmark для душа (FS8203) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
  • Смеситель Fmark для душа (FS8203) - фото 1
  • Смеситель Fmark для душа (FS8203) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 683867
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Характеристики

Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
11
Длина, м
20.5
Габариты (ВxГxШ), мм
110x147x205
Габаритные размеры), см
11x14.7x20.5
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
14.7
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, эксцентрики, отражатели, душевая лейка, душевой шланг, держатель лейки
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
современный стиль, однорычажный, с лейкой и шлангом.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х15х11
Вес, кг.
1.41

Описание товара Смеситель Fmark для душа (FS8203)

Смеситель Fmark для душа FS8203 — современный однорычажный смеситель, изготовленный из нержавеющей стали. Он предназначен для душа и имеет округлую форму с сатиновым цветом. В комплекте идут душевая лейка, шланг и держатель для лейки. Подходит для бытового и общественного использования.



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Отзывы о товаре Смеситель Fmark для душа (FS8203)




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Характеристики
Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
11
Длина, м
20.5
Габариты (ВxГxШ), мм
110x147x205
Габаритные размеры), см
11x14.7x20.5
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
14.7
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, эксцентрики, отражатели, душевая лейка, душевой шланг, держатель лейки
Развернуть
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
современный стиль, однорычажный, с лейкой и шлангом.
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель Fmark для душа FS8203 — современный однорычажный смеситель, изготовленный из нержавеющей стали. Он предназначен для душа и имеет округлую форму с сатиновым цветом. В комплекте идут душевая лейка, шланг и держатель для лейки. Подходит для бытового и общественного использования.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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