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Смеситель Fmark для раковины (FS8201) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель Fmark для раковины (FS8201)

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Смеситель Fmark для раковины (FS8201) - фото 1
Смеситель Fmark для раковины (FS8201) - фото 2
Смеситель Fmark для раковины (FS8201) - фото 3
Смеситель Fmark для раковины (FS8201) - фото 4
Смеситель Fmark для раковины (FS8201) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
64
Длина излива
128
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель Fmark для раковины (FS8201) - фото 1
  • Смеситель Fmark для раковины (FS8201) - фото 2
  • Смеситель Fmark для раковины (FS8201) - фото 3
  • Смеситель Fmark для раковины (FS8201) - фото 4
  • Смеситель Fmark для раковины (FS8201) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 683826
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Характеристики

Бренд
Fmark
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, документация, упаковка
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
64
Длина излива
128
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
крепление на гайку
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х18х6
Вес, г.
840

Описание товара Смеситель Fmark для раковины (FS8201)

Смеситель Fmark FS8201 для раковины выполнен из нержавеющей стали SUS304 в сатинированном исполнении, что обеспечивает долговечность и устойчивость к коррозии. Однорычажный механизм с керамическим картриджем гарантирует плавную регулировку температуры и напора воды. Модель с фиксированным изливом современного дизайна предназначена для монтажа на одно отверстие, комплектуется гибкой подводкой и аэратором. Гарантия производителя — от 3 до 5 лет



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Отзывы о товаре Смеситель Fmark для раковины (FS8201)




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Характеристики
Бренд
Fmark
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, документация, упаковка
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
64
Длина излива
128
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Особенности
крепление на гайку
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель Fmark FS8201 для раковины выполнен из нержавеющей стали SUS304 в сатинированном исполнении, что обеспечивает долговечность и устойчивость к коррозии. Однорычажный механизм с керамическим картриджем гарантирует плавную регулировку температуры и напора воды. Модель с фиксированным изливом современного дизайна предназначена для монтажа на одно отверстие, комплектуется гибкой подводкой и аэратором. Гарантия производителя — от 3 до 5 лет


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали
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Отзывы


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