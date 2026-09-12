Top.Mail.Ru
Смеситель для биде Fmark (FM1238) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смеситель для биде Fmark (FM1238)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Смеситель для биде Fmark (FM1238) - фото 1
Смеситель для биде Fmark (FM1238) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
силумин
Высота излива
84
Длина излива
84
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель для биде Fmark (FM1238) - фото 1
  • Смеситель для биде Fmark (FM1238) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 682602
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
10.5
Длина, м
14.5
Габариты (ВxГxШ), мм
105х170х145
Габаритные размеры), см
10.5х17х14.5
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
14.5
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, паспорт, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
силумин
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Высота излива
84
Длина излива
84
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х17х8
Вес, кг.
1.06

Описание товара Смеситель для биде Fmark (FM1238)

Смеситель для биде Fmark (FM1238) предназначен для комфортного использования в сантехнических установках. Он имеет традиционную форму излива и двухрычажный тип управления. Производится в Китае и имеет гарантию 3 года. Дизайн смесителя выполнен в округлой форме с хромированным покрытием.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, на кухню недорогие, электронные

Отзывы о товаре Смеситель для биде Fmark (FM1238)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
10.5
Длина, м
14.5
Габариты (ВxГxШ), мм
105х170х145
Габаритные размеры), см
10.5х17х14.5
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
14.5
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, паспорт, упаковка
Развернуть
Цвет
хром
Материал корпуса
силумин
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Высота излива
84
Длина излива
84
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для биде Fmark (FM1238) предназначен для комфортного использования в сантехнических установках. Он имеет традиционную форму излива и двухрычажный тип управления. Производится в Китае и имеет гарантию 3 года. Дизайн смесителя выполнен в округлой форме с хромированным покрытием.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для биде Fmark (FM1238) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...