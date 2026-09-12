Top.Mail.Ru
Смеситель для кухни Fmark (FS8422H) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смеситель для кухни Fmark (FS8422H)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Смеситель для кухни Fmark (FS8422H)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
156
Длина излива
142
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 682601
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
23.5
Длина, м
17.5
Страна производства
Китай
Ширина, см
16.1
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
156
Длина излива
142
Держатель для душа в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
аэратор, гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х6
Вес, кг.
1.21

Описание товара Смеситель для кухни Fmark (FS8422H)

Смеситель для кухни Fmark FS8422H выполнен в современном стиле с черным матовым покрытием. Оснащён вентильным управлением и поворотным изливом, что обеспечивает удобство использования. Идеально подходит для кухонной мойки, сочетая стильный дизайн и функциональность.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали

Отзывы о товаре Смеситель для кухни Fmark (FS8422H)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
23.5
Длина, м
17.5
Страна производства
Китай
Ширина, см
16.1
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Высота излива
156
Длина излива
142
Держатель для душа в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
аэратор, гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни Fmark FS8422H выполнен в современном стиле с черным матовым покрытием. Оснащён вентильным управлением и поворотным изливом, что обеспечивает удобство использования. Идеально подходит для кухонной мойки, сочетая стильный дизайн и функциональность.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для кухни Fmark (FS8422H) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...