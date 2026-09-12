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Смеситель для ванны и умывальника MIXLINE ML10-02 (522151) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для ванны и умывальника MIXLINE ML10-02 (522151)

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Смеситель для ванны и умывальника MIXLINE ML10-02 (522151) - фото 1
Смеситель для ванны и умывальника MIXLINE ML10-02 (522151) - фото 2
Смеситель для ванны и умывальника MIXLINE ML10-02 (522151) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
405
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
  • Смеситель для ванны и умывальника MIXLINE ML10-02 (522151) - фото 1
  • Смеситель для ванны и умывальника MIXLINE ML10-02 (522151) - фото 2
  • Смеситель для ванны и умывальника MIXLINE ML10-02 (522151) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681996
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Комплектация
душевая лейка, шланг для душа, держатель лейки, аэратор, эксцентрики, отражатели.
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
405
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
керамическая кран?букса
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х18х8
Вес, кг.
1.6

Описание товара Смеситель для ванны и умывальника MIXLINE ML10-02 (522151)

Смеситель для ванны MIXLINE — гармония стиля и практичности. Удобный настенный монтаж с двумя отверстиями отлично впишется в привычную планировку ванной комнаты. Излив длиной 405 мм делает использование еще комфортнее: наполнять ванну и мытьё становится проще, а поворотный излив помогает легко менять направление потока. Латунный корпус с хромированным покрытием не только выглядит современно, но и надёжен. Вентильное управление позволяет точно регулировать напор и температуру воды, а керамический картридж в запорном клапане обеспечивает долгий срок службы без протечек. Аэратор в комплекте — приятный бонус для мягкой и аккуратной струи.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны и умывальника MIXLINE ML10-02 (522151)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Комплектация
душевая лейка, шланг для душа, держатель лейки, аэратор, эксцентрики, отражатели.
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
405
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Развернуть
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
керамическая кран?букса
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для ванны MIXLINE — гармония стиля и практичности. Удобный настенный монтаж с двумя отверстиями отлично впишется в привычную планировку ванной комнаты. Излив длиной 405 мм делает использование еще комфортнее: наполнять ванну и мытьё становится проще, а поворотный излив помогает легко менять направление потока. Латунный корпус с хромированным покрытием не только выглядит современно, но и надёжен. Вентильное управление позволяет точно регулировать напор и температуру воды, а керамический картридж в запорном клапане обеспечивает долгий срок службы без протечек. Аэратор в комплекте — приятный бонус для мягкой и аккуратной струи.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные
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