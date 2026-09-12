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Смеситель для ванны и умывальника MIXLINE ML09-02 (522150) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для ванны и умывальника MIXLINE ML09-02 (522150)

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Смеситель для ванны и умывальника MIXLINE ML09-02 (522150) - фото 1
Смеситель для ванны и умывальника MIXLINE ML09-02 (522150) - фото 2
Смеситель для ванны и умывальника MIXLINE ML09-02 (522150) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь, нержавеющая сталь
Длина излива
405
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
  • Смеситель для ванны и умывальника MIXLINE ML09-02 (522150) - фото 1
  • Смеситель для ванны и умывальника MIXLINE ML09-02 (522150) - фото 2
  • Смеситель для ванны и умывальника MIXLINE ML09-02 (522150) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 765 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681992
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, душевая лейка, шланг для душа, держатель для лейки, аэратор, набор креплений.
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь, нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
405
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Поворотный излив
да
Эко-режим
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
керамические кран?буксы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х18х8
Вес, кг.
1.59

Описание товара Смеситель для ванны и умывальника MIXLINE ML09-02 (522150)

Смеситель для ванны MIXLINE с вентильным управлением — сочетание надежности и современного стиля. Настенный монтаж экономит место, а хромированное покрытие придаёт интерьеру свежий блеск. Прочный корпус из латуни и нержавеющей стали прослужит долго, не теряя привлекательности. Удобный поворотный излив длиной 405 мм облегчает все водные процедуры, позволяя направлять струю именно туда, куда нужно. Экономичный эко-режим поможет снизить расход воды, а керамический картридж запорного клапана обеспечивает плавность и герметичность работы. В комплекте есть аэратор — вода льется мягко и приятно, не разбрызгивается. Для абсолютного комфорта уже предусмотрены держатель для душа и ручной душ (лейка). Монтаж на 2 отверстия делает установку максимально простой и быстрой.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны и умывальника MIXLINE ML09-02 (522150)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, душевая лейка, шланг для душа, держатель для лейки, аэратор, набор креплений.
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь, нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
405
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Развернуть
Поворотный излив
да
Эко-режим
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
керамические кран?буксы
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для ванны MIXLINE с вентильным управлением — сочетание надежности и современного стиля. Настенный монтаж экономит место, а хромированное покрытие придаёт интерьеру свежий блеск. Прочный корпус из латуни и нержавеющей стали прослужит долго, не теряя привлекательности. Удобный поворотный излив длиной 405 мм облегчает все водные процедуры, позволяя направлять струю именно туда, куда нужно. Экономичный эко-режим поможет снизить расход воды, а керамический картридж запорного клапана обеспечивает плавность и герметичность работы. В комплекте есть аэратор — вода льется мягко и приятно, не разбрызгивается. Для абсолютного комфорта уже предусмотрены держатель для душа и ручной душ (лейка). Монтаж на 2 отверстия делает установку максимально простой и быстрой.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие
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