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Смеситель для кухни MIXLINE ML06-03 (522130) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухни MIXLINE ML06-03 (522130)

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Смеситель для кухни MIXLINE ML06-03 (522130) - фото 1
Смеситель для кухни MIXLINE ML06-03 (522130) - фото 2
Смеситель для кухни MIXLINE ML06-03 (522130) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный, на раковину
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
140
Длина излива
230
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для кухни MIXLINE ML06-03 (522130) - фото 1
  • Смеситель для кухни MIXLINE ML06-03 (522130) - фото 2
  • Смеситель для кухни MIXLINE ML06-03 (522130) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681980
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный, на раковину
Комплектация
Смеситель, без подводки, без дополнительных аксессуаров (душа, фильтра и т. д.)
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
140
Длина излива
230
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Эко-режим
да
Особенности
функция экономии расхода воды
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х14х11
Вес, г.
830

Описание товара Смеситель для кухни MIXLINE ML06-03 (522130)

Смеситель для кухни MIXLINE — стильное и практичное решение для современной кухни. Однорычажное управление делает настройку температуры и напора воды легкой и интуитивной. Надёжный латунный корпус с хромированным покрытием не только долговечен, но и прекрасно выглядит на любой кухне. Поворотный излив длиной 230 мм и высотой 140 мм удобен для мытья даже крупных посуды и наполнения высоких ёмкостей. Благодаря аэратору струя воды становится мягкой и экономичной, а эко-режим поможет снизить расход воды — отличный выбор для тех, кто заботится о бюджете. Лёгкий монтаж на раковину через одно отверстие позволяет быстро обновить кухню без сложных работ. Керамический картридж гарантирует длительный срок службы и плавную работу.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни MIXLINE ML06-03 (522130)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный, на раковину
Комплектация
Смеситель, без подводки, без дополнительных аксессуаров (душа, фильтра и т. д.)
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
140
Длина излива
230
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Поворотный излив
да
Эко-режим
да
Особенности
функция экономии расхода воды
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни MIXLINE — стильное и практичное решение для современной кухни. Однорычажное управление делает настройку температуры и напора воды легкой и интуитивной. Надёжный латунный корпус с хромированным покрытием не только долговечен, но и прекрасно выглядит на любой кухне. Поворотный излив длиной 230 мм и высотой 140 мм удобен для мытья даже крупных посуды и наполнения высоких ёмкостей. Благодаря аэратору струя воды становится мягкой и экономичной, а эко-режим поможет снизить расход воды — отличный выбор для тех, кто заботится о бюджете. Лёгкий монтаж на раковину через одно отверстие позволяет быстро обновить кухню без сложных работ. Керамический картридж гарантирует длительный срок службы и плавную работу.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, для накладной раковины, российские, настенные, на кухню недорогие
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Отзывы


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