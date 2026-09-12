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Смеситель для ванны и умывальника MIXLINE ML05-02 (522143) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для ванны и умывальника MIXLINE ML05-02 (522143)

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Смеситель для ванны и умывальника MIXLINE ML05-02 (522143) - фото 1
Смеситель для ванны и умывальника MIXLINE ML05-02 (522143) - фото 2
Смеситель для ванны и умывальника MIXLINE ML05-02 (522143) - фото 3
Смеситель для ванны и умывальника MIXLINE ML05-02 (522143) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
100
Длина излива
365
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
  • Смеситель для ванны и умывальника MIXLINE ML05-02 (522143) - фото 1
  • Смеситель для ванны и умывальника MIXLINE ML05-02 (522143) - фото 2
  • Смеситель для ванны и умывальника MIXLINE ML05-02 (522143) - фото 3
  • Смеситель для ванны и умывальника MIXLINE ML05-02 (522143) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681974
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель с душем
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
100
Длина излива
365
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
современный стиль (Hi-Tech)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х18х18
Вес, кг.
1.53

Описание товара Смеситель для ванны и умывальника MIXLINE ML05-02 (522143)

Смеситель для ванны MIXLINE с хромированным покрытием сочетает в себе практичность и современный стиль. Удобный однорычажный механизм управления позволяет без усилий настраивать температуру и напор. Благодаря поворотному изливу длиной 365 мм легко направить поток туда, где это нужно, что особенно удобно при купании или уборке. Высота излива 100 мм обеспечивает комфортное заполнение ванны. Керамический картридж гарантирует надёжную работу и плавность хода рычага. Встроенный аэратор делает струю мягче и экономичнее. Смеситель выполнен из латунного корпуса для долгого срока службы. Настенный монтаж не требует сложной установки — готов к использованию как для повседневных задач, так и для семейных вечеров в ванной.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны и умывальника MIXLINE ML05-02 (522143)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель с душем
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
100
Длина излива
365
Запорный клапан
керамический картридж
Развернуть
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
современный стиль (Hi-Tech)
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для ванны MIXLINE с хромированным покрытием сочетает в себе практичность и современный стиль. Удобный однорычажный механизм управления позволяет без усилий настраивать температуру и напор. Благодаря поворотному изливу длиной 365 мм легко направить поток туда, где это нужно, что особенно удобно при купании или уборке. Высота излива 100 мм обеспечивает комфортное заполнение ванны. Керамический картридж гарантирует надёжную работу и плавность хода рычага. Встроенный аэратор делает струю мягче и экономичнее. Смеситель выполнен из латунного корпуса для долгого срока службы. Настенный монтаж не требует сложной установки — готов к использованию как для повседневных задач, так и для семейных вечеров в ванной.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
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