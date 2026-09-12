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Смеситель для кухни MIXLINE ML01-03 (522120) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухни MIXLINE ML01-03 (522120)

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Смеситель для кухни MIXLINE ML01-03 (522120) - фото 1
Смеситель для кухни MIXLINE ML01-03 (522120) - фото 2
Смеситель для кухни MIXLINE ML01-03 (522120) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
вентильное
Монтаж
на раковину
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
245
Длина излива
225
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для кухни MIXLINE ML01-03 (522120) - фото 1
  • Смеситель для кухни MIXLINE ML01-03 (522120) - фото 2
  • Смеситель для кухни MIXLINE ML01-03 (522120) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681962
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
вентильное
Монтаж
на раковину
Комплектация
смеситель, паспорт.
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
245
Длина излива
225
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Особенности
функция экономии расхода воды за счёт аэратора
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х23х15
Вес, кг.
1.17

Описание товара Смеситель для кухни MIXLINE ML01-03 (522120)

Смеситель MIXLINE для кухни — воплощение удобства и функциональности. Благодаря высокой стойке излива в 245 мм и длине 225 мм вы легко наполняете даже крупную посуду. Поворотный излив обеспечивает свободу движений — удобно работать в любых сценариях. Классическое вентильное управление даёт надежный контроль напора и температуры воды. Корпус из латуни защищён стойким хромовым покрытием и хорошо выглядит в любом интерьере. Керамический картридж внутри обеспечивает плавность работы и долговечность. Простая установка на одно отверстие и наличие аэратора в комплекте — вся забота о вашей кухне продумана до мелочей.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни MIXLINE ML01-03 (522120)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
вентильное
Монтаж
на раковину
Комплектация
смеситель, паспорт.
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
245
Длина излива
225
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Поворотный излив
да
Особенности
функция экономии расхода воды за счёт аэратора
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель MIXLINE для кухни — воплощение удобства и функциональности. Благодаря высокой стойке излива в 245 мм и длине 225 мм вы легко наполняете даже крупную посуду. Поворотный излив обеспечивает свободу движений — удобно работать в любых сценариях. Классическое вентильное управление даёт надежный контроль напора и температуры воды. Корпус из латуни защищён стойким хромовым покрытием и хорошо выглядит в любом интерьере. Керамический картридж внутри обеспечивает плавность работы и долговечность. Простая установка на одно отверстие и наличие аэратора в комплекте — вся забота о вашей кухне продумана до мелочей.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, для накладной раковины, российские, настенные
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