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Зарядное устройство Metabo LC 12 (627108000) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зарядное устройство Metabo LC 12 (627108000)

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Зарядное устройство Metabo LC 12 (627108000)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681473
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Характеристики

Бренд
metabo
Тип товара
Зарядное устройство
Тип аккумулятора
Li-Ion
Ширина, см
3.6
Высота, см
12.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х10
Вес, г.
257

Описание товара Зарядное устройство Metabo LC 12 (627108000)

Служит для зарядки аккумуляторных блоков Li-Power 10.8–12 В



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Отзывы о товаре Зарядное устройство Metabo LC 12 (627108000)




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Характеристики
Бренд
metabo
Тип товара
Зарядное устройство
Тип аккумулятора
Li-Ion
Ширина, см
3.6
Высота, см
12.9
Страна производитель
Китай
Описание
Служит для зарядки аккумуляторных блоков Li-Power 10.8–12 В


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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