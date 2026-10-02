Зарядное устройство Makita DC10WA (194588-1)
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Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Напряжение, В
7.2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 643267
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Зарядное устройство
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение, В
7.2
Ширина, см
7
Высота, см
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х13х7
Вес, г.
700
Описание товара Зарядное устройство Makita DC10WA (194588-1)
Литиевые аккумуляторы Макита напряжением 7.2 и 10.8 Вольт используются в малогабаритном инструменте и рассчитаны на частичную установку в его рукоятке. Такое же посадочное место имеет зарядное устройство Makita 194588-1, или DC10WA. Применяется оно для зарядки кубических блоков-обойм с обозначением BL7010 или BL1013.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Бренд
Тип товара
Зарядное устройство
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение, В
7.2
Ширина, см
7
Высота, см
15
Страна производитель
Китай
Литиевые аккумуляторы Макита напряжением 7.2 и 10.8 Вольт используются в малогабаритном инструменте и рассчитаны на частичную установку в его рукоятке. Такое же посадочное место имеет зарядное устройство Makita 194588-1, или DC10WA. Применяется оно для зарядки кубических блоков-обойм с обозначением BL7010 или BL1013.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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