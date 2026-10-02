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Зарядное устройство Makita DC10WA (194588-1) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зарядное устройство Makita DC10WA (194588-1)

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Зарядное устройство Makita DC10WA (194588-1) - фото 1
Зарядное устройство Makita DC10WA (194588-1) - фото 2
Зарядное устройство Makita DC10WA (194588-1) - фото 3
Зарядное устройство Makita DC10WA (194588-1) - фото 4
Зарядное устройство Makita DC10WA (194588-1) - фото 5
Зарядное устройство Makita DC10WA (194588-1) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Напряжение, В
7.2
  • Зарядное устройство Makita DC10WA (194588-1) - фото 1
  • Зарядное устройство Makita DC10WA (194588-1) - фото 2
  • Зарядное устройство Makita DC10WA (194588-1) - фото 3
  • Зарядное устройство Makita DC10WA (194588-1) - фото 4
  • Зарядное устройство Makita DC10WA (194588-1) - фото 5
  • Зарядное устройство Makita DC10WA (194588-1) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 643267
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Зарядное устройство
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение, В
7.2
Ширина, см
7
Высота, см
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х13х7
Вес, г.
700

Описание товара Зарядное устройство Makita DC10WA (194588-1)

Литиевые аккумуляторы Макита напряжением 7.2 и 10.8 Вольт используются в малогабаритном инструменте и рассчитаны на частичную установку в его рукоятке. Такое же посадочное место имеет зарядное устройство Makita 194588-1, или DC10WA. Применяется оно для зарядки кубических блоков-обойм с обозначением BL7010 или BL1013.



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Отзывы о товаре Зарядное устройство Makita DC10WA (194588-1)




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Зарядное устройство
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение, В
7.2
Ширина, см
7
Высота, см
15
Страна производитель
Китай
Описание
Литиевые аккумуляторы Макита напряжением 7.2 и 10.8 Вольт используются в малогабаритном инструменте и рассчитаны на частичную установку в его рукоятке. Такое же посадочное место имеет зарядное устройство Makita 194588-1, или DC10WA. Применяется оно для зарядки кубических блоков-обойм с обозначением BL7010 или BL1013.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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