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Зарядное устройство Makita DC18RC (630C82-2) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зарядное устройство Makita DC18RC (630C82-2)

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Зарядное устройство Makita DC18RC (630C82-2) - фото 1
Зарядное устройство Makita DC18RC (630C82-2) - фото 2
Зарядное устройство Makita DC18RC (630C82-2) - фото 3
Зарядное устройство Makita DC18RC (630C82-2) - фото 4
Зарядное устройство Makita DC18RC (630C82-2) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
  • Зарядное устройство Makita DC18RC (630C82-2) - фото 1
  • Зарядное устройство Makita DC18RC (630C82-2) - фото 2
  • Зарядное устройство Makita DC18RC (630C82-2) - фото 3
  • Зарядное устройство Makita DC18RC (630C82-2) - фото 4
  • Зарядное устройство Makita DC18RC (630C82-2) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707364
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Зарядное устройство
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х16х8
Вес, г.
920

Описание товара Зарядное устройство Makita DC18RC (630C82-2)

Компактное быстрое зарядное устройство для литий-ионных слайдерных аккумуляторов 7.2 до 18 В. DC18RC имеет охлаждающий вентилятор и заряжается оптимально. Во время зарядки контролируется зарядное напряжение, зарядный ток и температура.



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Отзывы о товаре Зарядное устройство Makita DC18RC (630C82-2)




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Зарядное устройство
Страна производитель
Китай
Описание
Компактное быстрое зарядное устройство для литий-ионных слайдерных аккумуляторов 7.2 до 18 В. DC18RC имеет охлаждающий вентилятор и заряжается оптимально. Во время зарядки контролируется зарядное напряжение, зарядный ток и температура.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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