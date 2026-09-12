Дрель-шуруповерт Makita DDF482Z аккум. патрон:быстрозажимной
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Характеристики
Описание товара Дрель-шуруповерт Makita DDF482Z аккум. патрон:быстрозажимной
Дрель-шуруповерт Makita DDF482Z Без ЗУ и АКБ это профессиональная модель, не имеющая недостатков. Устройство безударного типа идеально подходит для просверливания отверстий и завинчивания различных крепежных соединений в деревянные, металлические или пластиковые поверхности. Благодаря быстрозажимному патрону процедура замены оснастки будет отличаться легкостью и быстротой. Щеточный двигатель с электронной защитой от перегрузок гарантирует продолжительный срок службы электроинструмента. Дрель-шуруповерт Makita DDF482Z Без ЗУ и АКБ предусматривает две скорости вращения с максимальным числом оборотов холостого хода 1900 об/мин. Модель предусматривает возможность выбора одной из 20 ступеней крутящего момента. В режиме сверления вы сможете проделывать отверстия с максимальным диаметром 38 мм (древесина) или 13 мм (металл). Встроенный светодиод освещает рабочую зону перед устройством, благодаря чему вы сможете с комфортом работать с ним даже при недостатке освещения в помещении.
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Теги товара: Двухскоростные
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Теги товара: Двухскоростные
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