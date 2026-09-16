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Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, без АКБ, Профессионал (GVB-250) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, без АКБ, Профессионал (GVB-250)

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Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, без АКБ, Профессионал (GVB-250) - фото 1
Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, без АКБ, Профессионал (GVB-250) - фото 2
Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, без АКБ, Профессионал (GVB-250) - фото 3
Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, без АКБ, Профессионал (GVB-250) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Ударный механизм
да
  • Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, без АКБ, Профессионал (GVB-250) - фото 1
  • Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, без АКБ, Профессионал (GVB-250) - фото 2
  • Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, без АКБ, Профессионал (GVB-250) - фото 3
  • Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, без АКБ, Профессионал (GVB-250) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 900 руб. 
Начислим 95 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721317
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, без АКБ, Профессионал (GVB-250)
5 900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Крепление патрона
1/4 дюйма
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
280
Блокировка шпинделя
Нет
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
0-3300
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Габариты без упаковки
205x165x88
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х8
Вес, кг.
1.7

Описание товара Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, без АКБ, Профессионал (GVB-250)

Бесщеточный винтоверт ЗУБР Профессионал GVB-250 предназначен для вкручивания/выкручивания длинномерных крепежных элементов в деревянные материалы при строительстве, кровельных работах и т.д. Ударная функция помогает заворачивать крепеж большого диаметра (глухари любого размера). Три уровня регулировки крутящего момента и режим закручивания кровельных саморезов дают возможность использовать винтоверт для широкого спектра задач. Быстрозажимной патрон HEX 1/4 дюйма с фиксатором позволяет устанавливать стандартные биты. Подсветка способствует дополнительному удобству при работе в условиях недостаточного освещения.



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Отзывы о товаре Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, без АКБ, Профессионал (GVB-250)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Крепление патрона
1/4 дюйма
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
280
Блокировка шпинделя
Нет
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
0-3300
Развернуть
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Габариты без упаковки
205x165x88
Страна производитель
Китай
Описание
Бесщеточный винтоверт ЗУБР Профессионал GVB-250 предназначен для вкручивания/выкручивания длинномерных крепежных элементов в деревянные материалы при строительстве, кровельных работах и т.д. Ударная функция помогает заворачивать крепеж большого диаметра (глухари любого размера). Три уровня регулировки крутящего момента и режим закручивания кровельных саморезов дают возможность использовать винтоверт для широкого спектра задач. Быстрозажимной патрон HEX 1/4 дюйма с фиксатором позволяет устанавливать стандартные биты. Подсветка способствует дополнительному удобству при работе в условиях недостаточного освещения.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, без АКБ, Профессионал (GVB-250) - этот товар вы можете купить по цене 5900 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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