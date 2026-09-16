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Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), (CB-45-21) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), (CB-45-21)

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Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), (CB-45-21) - фото 1
Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), (CB-45-21) - фото 2
Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), (CB-45-21) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
10
Питание
от аккумулятора
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), (CB-45-21) - фото 1
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), (CB-45-21) - фото 2
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), (CB-45-21) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 890 руб. 
Начислим 95 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712503
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), (CB-45-21)
5 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, бита 50 мм, скоба поясная, руководство по эксплуатации, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
0.8
Макс. диаметр патрона
10
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
45
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
10
Фиксация шпинделя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
9
Длина, м
19
Высота, см
23
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х31х10
Вес, кг.
2.12

Описание товара Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), (CB-45-21)

Бесщеточная дрель-шуруповерт STEHER обеспечивает как точное вкручивание маленьких саморезов, так и уверенное закручивание крупного крепежа до 8мм. Компактный размер и современный дизайн делают ее удобной для работы. Комплектация с аккумулятором позволяет начать работу сразу после покупки. Применяется для сверления отверстий в различных материалах (при установке соответствующих сверл), закручивания/откручивания резьбовых соединений (при установке соответствующих бит),перемешивания ЛКМ (при установке соответствующих насадок)



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Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), (CB-45-21)




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Характеристики
Бренд
STEHER
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, бита 50 мм, скоба поясная, руководство по эксплуатации, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
0.8
Макс. диаметр патрона
10
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
45
Макс. диаметр сверления дерева
25
Развернуть
Макс. диаметр сверления металла
10
Фиксация шпинделя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
9
Длина, м
19
Высота, см
23
Страна производитель
Китай
Описание
Бесщеточная дрель-шуруповерт STEHER обеспечивает как точное вкручивание маленьких саморезов, так и уверенное закручивание крупного крепежа до 8мм. Компактный размер и современный дизайн делают ее удобной для работы. Комплектация с аккумулятором позволяет начать работу сразу после покупки. Применяется для сверления отверстий в различных материалах (при установке соответствующих сверл), закручивания/откручивания резьбовых соединений (при установке соответствующих бит),перемешивания ЛКМ (при установке соответствующих насадок)


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), (CB-45-21) - купить по цене 5890 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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