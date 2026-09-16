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Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В 36 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (687.2.2.79) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В 36 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (687.2.2.79)

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Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В 36 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (687.2.2.79) - фото 1
Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В 36 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (687.2.2.79) - фото 2
Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В 36 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (687.2.2.79) - фото 3
Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В 36 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (687.2.2.79) - фото 4
Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В 36 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (687.2.2.79) - фото 5
Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В 36 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (687.2.2.79) - фото 6
Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В 36 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (687.2.2.79) - фото 7
Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В 36 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (687.2.2.79) - фото 8
Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В 36 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (687.2.2.79) - фото 9
Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В 36 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (687.2.2.79) - фото 10
Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В 36 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (687.2.2.79) - фото 11
Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В 36 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (687.2.2.79) - фото 12
Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В 36 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (687.2.2.79) - фото 13
Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В 36 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (687.2.2.79) - фото 14
Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В 36 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (687.2.2.79) - фото 15
Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В 36 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (687.2.2.79) - фото 16
Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В 36 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (687.2.2.79) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
26
Макс. диаметр сверления металла
10
Ударный механизм
нет
  • Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В 36 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (687.2.2.79) - фото 1
  • Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В 36 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (687.2.2.79) - фото 2
  • Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В 36 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (687.2.2.79) - фото 3
  • Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В 36 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (687.2.2.79) - фото 4
  • Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В 36 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (687.2.2.79) - фото 5
  • Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В 36 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (687.2.2.79) - фото 6
  • Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В 36 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (687.2.2.79) - фото 7
  • Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В 36 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (687.2.2.79) - фото 8
  • Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В 36 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (687.2.2.79) - фото 9
  • Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В 36 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (687.2.2.79) - фото 10
  • Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В 36 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (687.2.2.79) - фото 11
  • Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В 36 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (687.2.2.79) - фото 12
  • Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В 36 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (687.2.2.79) - фото 13
  • Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В 36 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (687.2.2.79) - фото 14
  • Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В 36 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (687.2.2.79) - фото 15
  • Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В 36 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (687.2.2.79) - фото 16
  • Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В 36 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (687.2.2.79) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 100 руб. 
Начислим 98 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716896
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В 36 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (687.2.2.79)
6 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
интерскол
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
0.8
Макс. диаметр патрона
10
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
36
Макс. диаметр сверления дерева
26
Макс. диаметр сверления металла
10
Блокировка шпинделя
Да
Ударный механизм
нет
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Габариты без упаковки
136x53x192 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х17х10
Вес, кг.
1.6

Описание товара Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В 36 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (687.2.2.79)

Дрель-шуруповерт ИНТЕРСКОЛ КомбиМАКС ДА-10/12В 36 АПИ – профессиональный инструмент, который позволяет выполнять безударное сверление и откручивание/закручивание крепежных элементов. Для плавной регулировки крутящего момента предлагаются 2-скоростной редуктор и 20 положений крутящего момента. Подсветка ярко освещает необходимую область и повышает удобство в труднодоступных местах. ИНТЕРСКОЛ КомбиМАКС ДА-10/12В поставляется в комплекте с двумя литий-ионными аккумуляторами 12 В, которые имеют крепление по типу обойма. Световой индикатор помогает контролировать оставшийся заряд. В наборе также предусмотрены сменные патроны, зарядное устройство и кейс.



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Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В 36 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (687.2.2.79)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
интерскол
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
0.8
Макс. диаметр патрона
10
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
36
Развернуть
Макс. диаметр сверления дерева
26
Макс. диаметр сверления металла
10
Блокировка шпинделя
Да
Ударный механизм
нет
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Габариты без упаковки
136x53x192 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Дрель-шуруповерт ИНТЕРСКОЛ КомбиМАКС ДА-10/12В 36 АПИ – профессиональный инструмент, который позволяет выполнять безударное сверление и откручивание/закручивание крепежных элементов. Для плавной регулировки крутящего момента предлагаются 2-скоростной редуктор и 20 положений крутящего момента. Подсветка ярко освещает необходимую область и повышает удобство в труднодоступных местах. ИНТЕРСКОЛ КомбиМАКС ДА-10/12В поставляется в комплекте с двумя литий-ионными аккумуляторами 12 В, которые имеют крепление по типу обойма. Световой индикатор помогает контролировать оставшийся заряд. В наборе также предусмотрены сменные патроны, зарядное устройство и кейс.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома
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Доставка
Отзывы


Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В 36 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (687.2.2.79) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6100 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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