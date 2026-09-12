Смеситель для душа встраиваемый Damixa Apollo 477500000 хром
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Смеситель для душа встраиваемый Damixa Apollo 477500000 хром
Смеситель для душа из коллекции Apollo станет центром притяжения ванной комнаты. Тонкие геометричные линии и четкие грани в сочетании с массивными формами создают исключительную коллаборацию стиля. Керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока. Полностью скрытые коммуникации: практичное и современное решение, которое соответствует минималистичному скандинавскому стилю. Ничего лишнего. Инновационное покрытие High Gloss надежно защищает хромовую поверхность смесителя от мелких повреждений и сохраняет ювелирный блеск на долгие годы. Такой смеситель прослужит вам минимум 10 лет.
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