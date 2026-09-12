Аккумулятор для инструмента DeWalt DCB546 (DCB546-XJ)
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Характеристики
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
6000
Напряжение, В
54
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 680709
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Характеристики
Бренд
deWalt
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
6000
Напряжение, В
54
Класс опасности
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х9
Вес, кг.
1.12
Описание товара Аккумулятор для инструмента DeWalt DCB546 (DCB546-XJ)
54-вольтовый аккумулятор DeWalt DCB546-XJ XR FLEXVOLТ 18/54V профессионального класса предназначен для питания электроинструментов платформы DeWalt XR FLEXVOLТ 18/54V. Батарея соответствует литий-ионному типу. Емкость аккумулятора DeWalt DCB546-XJ XR FLEXVOLТ 18/54V – 6 А·ч. Тип крепления – слайдер. Преимуществом модели является наличие индикатора уровня заряда.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
deWalt
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
6000
Напряжение, В
54
Класс опасности
9
Страна производитель
Китай
54-вольтовый аккумулятор DeWalt DCB546-XJ XR FLEXVOLТ 18/54V профессионального класса предназначен для питания электроинструментов платформы DeWalt XR FLEXVOLТ 18/54V. Батарея соответствует литий-ионному типу. Емкость аккумулятора DeWalt DCB546-XJ XR FLEXVOLТ 18/54V – 6 А·ч. Тип крепления – слайдер. Преимуществом модели является наличие индикатора уровня заряда.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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