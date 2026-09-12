Наушники, JBL Tune 305C синий
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Наушники, JBL Tune 305C синий
Представляем наушники-вкладыши JBL Tune 305C USB-C. Они легкие, удобные и компактные. Пара динамических драйверов 12,5 мм выдает мощный звук JBL Pure Bass, а поддержка High-Resolution Audio обеспечивает отличное качество звука. Подключение USB-C делает их совместимыми с большим количеством устройств, таких как ПК, мобильные телефоны и игровые устройства. Кроме того, трехкнопочный пульт ДУ на плоском кабеле без спутывания позволяет управлять воспроизведением музыки и регулировкой громкости, предустановками эквалайзера, а также отвечать на звонки на лету с помощью встроенного микрофона. Все это делает JBL Tune 305C USB-C вашим повседневным спутником на работе, дома и в дороге.
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