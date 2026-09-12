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Наушники, JBL Tune 305C синий купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники, JBL Tune 305C синий

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Наушники, JBL Tune 305C синий - фото 3
Наушники, JBL Tune 305C синий - фото 4
Наушники, JBL Tune 305C синий - фото 5
Наушники, JBL Tune 305C синий - фото 6
Наушники, JBL Tune 305C синий - фото 7
Наушники, JBL Tune 305C синий - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники, JBL Tune 305C синий - фото 1
  • Наушники, JBL Tune 305C синий - фото 2
  • Наушники, JBL Tune 305C синий - фото 3
  • Наушники, JBL Tune 305C синий - фото 4
  • Наушники, JBL Tune 305C синий - фото 5
  • Наушники, JBL Tune 305C синий - фото 6
  • Наушники, JBL Tune 305C синий - фото 7
  • Наушники, JBL Tune 305C синий - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 679445
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
15х6х2
Вес, г.
40

Описание товара Наушники, JBL Tune 305C синий

Представляем наушники-вкладыши JBL Tune 305C USB-C. Они легкие, удобные и компактные. Пара динамических драйверов 12,5 мм выдает мощный звук JBL Pure Bass, а поддержка High-Resolution Audio обеспечивает отличное качество звука. Подключение USB-C делает их совместимыми с большим количеством устройств, таких как ПК, мобильные телефоны и игровые устройства. Кроме того, трехкнопочный пульт ДУ на плоском кабеле без спутывания позволяет управлять воспроизведением музыки и регулировкой громкости, предустановками эквалайзера, а также отвечать на звонки на лету с помощью встроенного микрофона. Все это делает JBL Tune 305C USB-C вашим повседневным спутником на работе, дома и в дороге.

Отзывы о товаре Наушники, JBL Tune 305C синий




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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Описание
Представляем наушники-вкладыши JBL Tune 305C USB-C. Они легкие, удобные и компактные. Пара динамических драйверов 12,5 мм выдает мощный звук JBL Pure Bass, а поддержка High-Resolution Audio обеспечивает отличное качество звука. Подключение USB-C делает их совместимыми с большим количеством устройств, таких как ПК, мобильные телефоны и игровые устройства. Кроме того, трехкнопочный пульт ДУ на плоском кабеле без спутывания позволяет управлять воспроизведением музыки и регулировкой громкости, предустановками эквалайзера, а также отвечать на звонки на лету с помощью встроенного микрофона. Все это делает JBL Tune 305C USB-C вашим повседневным спутником на работе, дома и в дороге.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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