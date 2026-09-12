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Внешний аккумулятор ITEL Maxpower 450PF, 45000мAч, черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний аккумулятор ITEL Maxpower 450PF, 45000мAч, черный

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Цвет
черный
Емкость, mAh
45000
Макс. выходной ток, А
2.1
Одновременная зарядка двух устройств
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 679340
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Характеристики

Бренд
Itel
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Переходник на micro USB
да
Цвет
черный
Емкость, mAh
45000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
2.1
Одновременная зарядка двух устройств
да
Габаритные размеры, мм
110х200х80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, кг.
1.21

Описание товара Внешний аккумулятор ITEL Maxpower 450PF, 45000мAч, черный

Портативный аккумулятор. Благодаря ему вашем распоряжении будет дополнительный запас энергии.

Отзывы о товаре Внешний аккумулятор ITEL Maxpower 450PF, 45000мAч, черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Itel
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Переходник на micro USB
да
Цвет
черный
Емкость, mAh
45000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
2.1
Одновременная зарядка двух устройств
да
Габаритные размеры, мм
110х200х80
Страна производитель
Китай
Описание
Портативный аккумулятор. Благодаря ему вашем распоряжении будет дополнительный запас энергии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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