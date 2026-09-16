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Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSUD-60000 60000mAh 80W 4.5A USB-A/USB-C черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSUD-60000 60000mAh 80W 4.5A USB-A/USB-C черный

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Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSUD-60000 60000mAh 80W 4.5A USB-A/USB-C черный - фото 1
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSUD-60000 60000mAh 80W 4.5A USB-A/USB-C черный - фото 2
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSUD-60000 60000mAh 80W 4.5A USB-A/USB-C черный - фото 3
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSUD-60000 60000mAh 80W 4.5A USB-A/USB-C черный - фото 4
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSUD-60000 60000mAh 80W 4.5A USB-A/USB-C черный - фото 5
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSUD-60000 60000mAh 80W 4.5A USB-A/USB-C черный - фото 6
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSUD-60000 60000mAh 80W 4.5A USB-A/USB-C черный - фото 7
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSUD-60000 60000mAh 80W 4.5A USB-A/USB-C черный - фото 8
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSUD-60000 60000mAh 80W 4.5A USB-A/USB-C черный - фото 9
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSUD-60000 60000mAh 80W 4.5A USB-A/USB-C черный - фото 10
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSUD-60000 60000mAh 80W 4.5A USB-A/USB-C черный - фото 11
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSUD-60000 60000mAh 80W 4.5A USB-A/USB-C черный - фото 12
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSUD-60000 60000mAh 80W 4.5A USB-A/USB-C черный - фото 13
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSUD-60000 60000mAh 80W 4.5A USB-A/USB-C черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Емкость, mAh
60000
Макс. выходной ток, А
4.5
Выходное напряжение
5 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
4
Разъемы вход
USB Type C
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSUD-60000 60000mAh 80W 4.5A USB-A/USB-C черный - фото 1
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSUD-60000 60000mAh 80W 4.5A USB-A/USB-C черный - фото 2
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSUD-60000 60000mAh 80W 4.5A USB-A/USB-C черный - фото 3
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSUD-60000 60000mAh 80W 4.5A USB-A/USB-C черный - фото 4
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSUD-60000 60000mAh 80W 4.5A USB-A/USB-C черный - фото 5
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSUD-60000 60000mAh 80W 4.5A USB-A/USB-C черный - фото 6
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSUD-60000 60000mAh 80W 4.5A USB-A/USB-C черный - фото 7
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSUD-60000 60000mAh 80W 4.5A USB-A/USB-C черный - фото 8
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSUD-60000 60000mAh 80W 4.5A USB-A/USB-C черный - фото 9
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSUD-60000 60000mAh 80W 4.5A USB-A/USB-C черный - фото 10
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSUD-60000 60000mAh 80W 4.5A USB-A/USB-C черный - фото 11
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSUD-60000 60000mAh 80W 4.5A USB-A/USB-C черный - фото 12
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSUD-60000 60000mAh 80W 4.5A USB-A/USB-C черный - фото 13
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSUD-60000 60000mAh 80W 4.5A USB-A/USB-C черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 340 руб. 
Начислим 86 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721668
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSUD-60000 60000mAh 80W 4.5A USB-A/USB-C черный
5 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Цвет
черный
Емкость, mAh
60000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
4.5
Выходное напряжение
5 В
Беспроводная зарядка
Нет
Быстрая зарядка
да
Зарядка ноутбуков
нет
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
4
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB-A/USB-C
Габаритные размеры, мм
141.5x79
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х11х11
Вес, кг.
1.35

Описание товара Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSUD-60000 60000mAh 80W 4.5A USB-A/USB-C черный

Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSUD-60000 60000mAh 80W 4.5A USB-A/USB-C черный

Отзывы о товаре Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSUD-60000 60000mAh 80W 4.5A USB-A/USB-C черный




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Цвет
черный
Емкость, mAh
60000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
4.5
Выходное напряжение
5 В
Беспроводная зарядка
Нет
Быстрая зарядка
да
Зарядка ноутбуков
нет
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
4
Развернуть
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB-A/USB-C
Габаритные размеры, мм
141.5x79
Страна производитель
Китай
Описание
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSUD-60000 60000mAh 80W 4.5A USB-A/USB-C черный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSUD-60000 60000mAh 80W 4.5A USB-A/USB-C черный - стоимость товара 5340 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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