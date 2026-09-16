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Портативное зарядное устройство Ugreen PB721 Space Gray (35524B) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативное зарядное устройство Ugreen PB721 Space Gray (35524B)

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Портативное зарядное устройство Ugreen PB721 Space Gray (35524B) - фото 1
Портативное зарядное устройство Ugreen PB721 Space Gray (35524B) - фото 2
Портативное зарядное устройство Ugreen PB721 Space Gray (35524B) - фото 3
Портативное зарядное устройство Ugreen PB721 Space Gray (35524B) - фото 4
Портативное зарядное устройство Ugreen PB721 Space Gray (35524B) - фото 5
Портативное зарядное устройство Ugreen PB721 Space Gray (35524B) - фото 6
Портативное зарядное устройство Ugreen PB721 Space Gray (35524B) - фото 7
Портативное зарядное устройство Ugreen PB721 Space Gray (35524B) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
серый
Емкость, mAh
20000
Макс. выходной ток, А
5
Выходное напряжение
20 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
USB Type C
  • Портативное зарядное устройство Ugreen PB721 Space Gray (35524B) - фото 1
  • Портативное зарядное устройство Ugreen PB721 Space Gray (35524B) - фото 2
  • Портативное зарядное устройство Ugreen PB721 Space Gray (35524B) - фото 3
  • Портативное зарядное устройство Ugreen PB721 Space Gray (35524B) - фото 4
  • Портативное зарядное устройство Ugreen PB721 Space Gray (35524B) - фото 5
  • Портативное зарядное устройство Ugreen PB721 Space Gray (35524B) - фото 6
  • Портативное зарядное устройство Ugreen PB721 Space Gray (35524B) - фото 7
  • Портативное зарядное устройство Ugreen PB721 Space Gray (35524B) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710600
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Цвет
серый
Емкость, mAh
20000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
5
Выходное напряжение
20 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type A, USB Type C
Габаритные размеры, мм
131x54x51 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х9х7
Вес, г.
550

Описание товара Портативное зарядное устройство Ugreen PB721 Space Gray (35524B)

Сверхбыстрая зарядка 130 Вт: оснащенный 2 портами USB C и 1 портом USB A, внешний аккумулятор UGREEN с функцией быстрой зарядки поддерживает одновременную зарядку 3 устройств. USB C1 100 Вт + USB C2 30 Вт обеспечивают быструю зарядку для вашего ноутбука и телефона одновременно, MacBook Pro 16'' можно зарядить до 43% всего за 30 минут, а iPhone 15 можно зарядить до 60% за то же время, работайте без забот в любое время и в любом месте. Большая емкость 20000 мАч: внешний аккумулятор для ноутбука UGREEN емкостью 20000 мАч сохраняет заряд ваших устройств в течение нескольких дней, полностью заряжая iPhone 15 4 раза, iPad Pro 11" до 2 раз и MacBook Air 13" до 1,3 раза. Идеально подходит для путешествий, забудьте о беспокойстве о заряде батареи. Премиальный цифровой дисплей: усовершенствованный TFT-экран отображает подробную информацию, включая уровень заряда батареи, напряжение в реальном времени, ток в реальном времени и мощность зарядки различных портов. Вы можете интуитивно понять рабочее состояние каждого интерфейса и распределение питания. Состояние на первый взгляд, все под контролем. Мощный и портативный: использует усовершенствованную конструкцию силовой колонки, портативное зарядное устройство максимально использует пространство, сокращается до 5,1 ? 2,1 ? 2 дюйма, легко помещается в ладони. Вес всего 480 г, что снижает нагрузку в путешествии, перенося мощного и высокоемкого помощника по зарядке без каких-либо проблем. Заряжайте то, что хотите: аккумулятор UGREEN поддерживает такие протоколы зарядки, как PD, PPS, QC, AFC, FCP, SCP.



Теги товара: На 20000 mAh

Отзывы о товаре Портативное зарядное устройство Ugreen PB721 Space Gray (35524B)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
UGREEN
Цвет
серый
Емкость, mAh
20000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
5
Выходное напряжение
20 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type A, USB Type C
Развернуть
Габаритные размеры, мм
131x54x51 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Сверхбыстрая зарядка 130 Вт: оснащенный 2 портами USB C и 1 портом USB A, внешний аккумулятор UGREEN с функцией быстрой зарядки поддерживает одновременную зарядку 3 устройств. USB C1 100 Вт + USB C2 30 Вт обеспечивают быструю зарядку для вашего ноутбука и телефона одновременно, MacBook Pro 16'' можно зарядить до 43% всего за 30 минут, а iPhone 15 можно зарядить до 60% за то же время, работайте без забот в любое время и в любом месте. Большая емкость 20000 мАч: внешний аккумулятор для ноутбука UGREEN емкостью 20000 мАч сохраняет заряд ваших устройств в течение нескольких дней, полностью заряжая iPhone 15 4 раза, iPad Pro 11" до 2 раз и MacBook Air 13" до 1,3 раза. Идеально подходит для путешествий, забудьте о беспокойстве о заряде батареи. Премиальный цифровой дисплей: усовершенствованный TFT-экран отображает подробную информацию, включая уровень заряда батареи, напряжение в реальном времени, ток в реальном времени и мощность зарядки различных портов. Вы можете интуитивно понять рабочее состояние каждого интерфейса и распределение питания. Состояние на первый взгляд, все под контролем. Мощный и портативный: использует усовершенствованную конструкцию силовой колонки, портативное зарядное устройство максимально использует пространство, сокращается до 5,1 ? 2,1 ? 2 дюйма, легко помещается в ладони. Вес всего 480 г, что снижает нагрузку в путешествии, перенося мощного и высокоемкого помощника по зарядке без каких-либо проблем. Заряжайте то, что хотите: аккумулятор UGREEN поддерживает такие протоколы зарядки, как PD, PPS, QC, AFC, FCP, SCP.


Теги товара: На 20000 mAh
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Отзывы


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