Внешний аккумулятор TOPON TOP-T140, 22400мAч, черный (103271)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Внешний аккумулятор TOPON TOP-T140, 22400мAч, черный (103271)
Внешний аккумулятор TopON TOP-T140 - компактный, универсальный и многофункциональный Powerbank для зарядки ноутбуков, планшетов, смартфонов и другой цифровой техники. Для длительных поездок, путешествий, кемпинга, походов и фестивалей. Обеспечит питание и быструю зарядку ноутбуков через 2 порта USB Type-C, поддерживающих технологии Power Delivery и PPS, а так же суммарной выходной мощности до 158W. Имеет систему интеллектуальной коррекции напряжения и силы тока по технологии USB Power Delivery 3.1, а так же поддерживает большинство протоколов быстрой зарядки PPS, Quick Charge, Turbo Power, FCP, AFC, BC1.2 и другие. Дополнительный USB 18W с поддержкой Quick Charge 3.0 обеспечит быструю зарядку любых портативных устройств – планшеты, смартфоны, фото и видеокамеры, коммуникаторы, игровые консоли, GPS-навигаторы, электронные книги, мультимедиа плееры, умные часы, фитнес-трекеры, беспроводные наушники и колонки. Прочный корпус из анодированного алюминия надежно защищает все элементы от повреждения в случае падения и эффективно отводит излишки тепла. Благодаря компактному дизайну помещается в сумке для ноутбука. Для проверки и отслеживания уровня заряда есть индикатор из 4 светодиодов. Заряжается через USB Type-C с помощью сетевого блока питания и поддерживает быструю зарядку по технологии USB Power Delivery. Во время зарядки можно использовать дополнительные USB для зарядки гаджетов.
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