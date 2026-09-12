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Внешний аккумулятор TOPON TOP-T140, 22400мAч, черный (103271) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний аккумулятор TOPON TOP-T140, 22400мAч, черный (103271)

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Внешний аккумулятор TOPON TOP-T140, 22400мAч, черный (103271) - фото 1
Внешний аккумулятор TOPON TOP-T140, 22400мAч, черный (103271) - фото 2
Внешний аккумулятор TOPON TOP-T140, 22400мAч, черный (103271) - фото 3
Внешний аккумулятор TOPON TOP-T140, 22400мAч, черный (103271) - фото 4
Внешний аккумулятор TOPON TOP-T140, 22400мAч, черный (103271) - фото 5
Внешний аккумулятор TOPON TOP-T140, 22400мAч, черный (103271) - фото 6
Внешний аккумулятор TOPON TOP-T140, 22400мAч, черный (103271) - фото 7
Внешний аккумулятор TOPON TOP-T140, 22400мAч, черный (103271) - фото 8
Внешний аккумулятор TOPON TOP-T140, 22400мAч, черный (103271) - фото 9
Внешний аккумулятор TOPON TOP-T140, 22400мAч, черный (103271) - фото 10
Внешний аккумулятор TOPON TOP-T140, 22400мAч, черный (103271) - фото 11
Внешний аккумулятор TOPON TOP-T140, 22400мAч, черный (103271) - фото 12
Внешний аккумулятор TOPON TOP-T140, 22400мAч, черный (103271) - фото 13
Внешний аккумулятор TOPON TOP-T140, 22400мAч, черный (103271) - фото 14
Внешний аккумулятор TOPON TOP-T140, 22400мAч, черный (103271) - фото 15
Внешний аккумулятор TOPON TOP-T140, 22400мAч, черный (103271) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Цвет
черный
Емкость, mAh
22400
Макс. выходной ток, А
5
Одновременная зарядка двух устройств
да
  • Внешний аккумулятор TOPON TOP-T140, 22400мAч, черный (103271) - фото 1
  • Внешний аккумулятор TOPON TOP-T140, 22400мAч, черный (103271) - фото 2
  • Внешний аккумулятор TOPON TOP-T140, 22400мAч, черный (103271) - фото 3
  • Внешний аккумулятор TOPON TOP-T140, 22400мAч, черный (103271) - фото 4
  • Внешний аккумулятор TOPON TOP-T140, 22400мAч, черный (103271) - фото 5
  • Внешний аккумулятор TOPON TOP-T140, 22400мAч, черный (103271) - фото 6
  • Внешний аккумулятор TOPON TOP-T140, 22400мAч, черный (103271) - фото 7
  • Внешний аккумулятор TOPON TOP-T140, 22400мAч, черный (103271) - фото 8
  • Внешний аккумулятор TOPON TOP-T140, 22400мAч, черный (103271) - фото 9
  • Внешний аккумулятор TOPON TOP-T140, 22400мAч, черный (103271) - фото 10
  • Внешний аккумулятор TOPON TOP-T140, 22400мAч, черный (103271) - фото 11
  • Внешний аккумулятор TOPON TOP-T140, 22400мAч, черный (103271) - фото 12
  • Внешний аккумулятор TOPON TOP-T140, 22400мAч, черный (103271) - фото 13
  • Внешний аккумулятор TOPON TOP-T140, 22400мAч, черный (103271) - фото 14
  • Внешний аккумулятор TOPON TOP-T140, 22400мAч, черный (103271) - фото 15
  • Внешний аккумулятор TOPON TOP-T140, 22400мAч, черный (103271) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 679352
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Характеристики

Бренд
TopON
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Цвет
черный
Емкость, mAh
22400
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
5
Зарядка ноутбуков
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Габаритные размеры, мм
87.5х192.2х23.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
640

Описание товара Внешний аккумулятор TOPON TOP-T140, 22400мAч, черный (103271)

Внешний аккумулятор TopON TOP-T140 - компактный, универсальный и многофункциональный Powerbank для зарядки ноутбуков, планшетов, смартфонов и другой цифровой техники. Для длительных поездок, путешествий, кемпинга, походов и фестивалей. Обеспечит питание и быструю зарядку ноутбуков через 2 порта USB Type-C, поддерживающих технологии Power Delivery и PPS, а так же суммарной выходной мощности до 158W. Имеет систему интеллектуальной коррекции напряжения и силы тока по технологии USB Power Delivery 3.1, а так же поддерживает большинство протоколов быстрой зарядки PPS, Quick Charge, Turbo Power, FCP, AFC, BC1.2 и другие. Дополнительный USB 18W с поддержкой Quick Charge 3.0 обеспечит быструю зарядку любых портативных устройств – планшеты, смартфоны, фото и видеокамеры, коммуникаторы, игровые консоли, GPS-навигаторы, электронные книги, мультимедиа плееры, умные часы, фитнес-трекеры, беспроводные наушники и колонки. Прочный корпус из анодированного алюминия надежно защищает все элементы от повреждения в случае падения и эффективно отводит излишки тепла. Благодаря компактному дизайну помещается в сумке для ноутбука. Для проверки и отслеживания уровня заряда есть индикатор из 4 светодиодов. Заряжается через USB Type-C с помощью сетевого блока питания и поддерживает быструю зарядку по технологии USB Power Delivery. Во время зарядки можно использовать дополнительные USB для зарядки гаджетов.

Отзывы о товаре Внешний аккумулятор TOPON TOP-T140, 22400мAч, черный (103271)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
TopON
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Цвет
черный
Емкость, mAh
22400
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
5
Зарядка ноутбуков
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Габаритные размеры, мм
87.5х192.2х23.5
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний аккумулятор TopON TOP-T140 - компактный, универсальный и многофункциональный Powerbank для зарядки ноутбуков, планшетов, смартфонов и другой цифровой техники. Для длительных поездок, путешествий, кемпинга, походов и фестивалей. Обеспечит питание и быструю зарядку ноутбуков через 2 порта USB Type-C, поддерживающих технологии Power Delivery и PPS, а так же суммарной выходной мощности до 158W. Имеет систему интеллектуальной коррекции напряжения и силы тока по технологии USB Power Delivery 3.1, а так же поддерживает большинство протоколов быстрой зарядки PPS, Quick Charge, Turbo Power, FCP, AFC, BC1.2 и другие. Дополнительный USB 18W с поддержкой Quick Charge 3.0 обеспечит быструю зарядку любых портативных устройств – планшеты, смартфоны, фото и видеокамеры, коммуникаторы, игровые консоли, GPS-навигаторы, электронные книги, мультимедиа плееры, умные часы, фитнес-трекеры, беспроводные наушники и колонки. Прочный корпус из анодированного алюминия надежно защищает все элементы от повреждения в случае падения и эффективно отводит излишки тепла. Благодаря компактному дизайну помещается в сумке для ноутбука. Для проверки и отслеживания уровня заряда есть индикатор из 4 светодиодов. Заряжается через USB Type-C с помощью сетевого блока питания и поддерживает быструю зарядку по технологии USB Power Delivery. Во время зарядки можно использовать дополнительные USB для зарядки гаджетов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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