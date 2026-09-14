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Внешний аккумулятор Xiaomi MDY-20-EB 5000mAh PD 22.5W 2A USB-C беспров.зар. графит (BHR0913GL) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний аккумулятор Xiaomi MDY-20-EB 5000mAh PD 22.5W 2A USB-C беспров.зар. графит (BHR0913GL)

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Внешний аккумулятор Xiaomi MDY-20-EB 5000mAh PD 22.5W 2A USB-C беспров.зар. графит (BHR0913GL) - фото 1
Внешний аккумулятор Xiaomi MDY-20-EB 5000mAh PD 22.5W 2A USB-C беспров.зар. графит (BHR0913GL) - фото 2
Внешний аккумулятор Xiaomi MDY-20-EB 5000mAh PD 22.5W 2A USB-C беспров.зар. графит (BHR0913GL) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Емкость, mAh
5000
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
5 В, 9 В
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type C
  • Внешний аккумулятор Xiaomi MDY-20-EB 5000mAh PD 22.5W 2A USB-C беспров.зар. графит (BHR0913GL) - фото 1
  • Внешний аккумулятор Xiaomi MDY-20-EB 5000mAh PD 22.5W 2A USB-C беспров.зар. графит (BHR0913GL) - фото 2
  • Внешний аккумулятор Xiaomi MDY-20-EB 5000mAh PD 22.5W 2A USB-C беспров.зар. графит (BHR0913GL) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733904
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Емкость, mAh
5000
Мощность, Вт
22.5
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
5 В, 9 В
Беспроводная зарядка
Да
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type C
Габаритные размеры, мм
68.9 х 108.8 х 20.25 мм
Размеры в упаковке, см
15х11х3
Вес, г.
169

Описание товара Внешний аккумулятор Xiaomi MDY-20-EB 5000mAh PD 22.5W 2A USB-C беспров.зар. графит (BHR0913GL)

Портативный аккумулятор Xiaomi Ultra-Thin Magnetic 5000 выполнен в ультратонком корпусе толщиной всего 6 мм из высокопрочного алюминиевого сплава. Устройство оснащено встроенной магнитной беспроводной зарядкой мощностью до 15 Вт, совместимой со стандартом Qi и технологией MagSafe.



Теги товара: На 5000 mAh

Отзывы о товаре Внешний аккумулятор Xiaomi MDY-20-EB 5000mAh PD 22.5W 2A USB-C беспров.зар. графит (BHR0913GL)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Xiaomi
Емкость, mAh
5000
Мощность, Вт
22.5
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
5 В, 9 В
Беспроводная зарядка
Да
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type C
Габаритные размеры, мм
68.9 х 108.8 х 20.25 мм
Описание
Портативный аккумулятор Xiaomi Ultra-Thin Magnetic 5000 выполнен в ультратонком корпусе толщиной всего 6 мм из высокопрочного алюминиевого сплава. Устройство оснащено встроенной магнитной беспроводной зарядкой мощностью до 15 Вт, совместимой со стандартом Qi и технологией MagSafe.


Теги товара: На 5000 mAh
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний аккумулятор Xiaomi MDY-20-EB 5000mAh PD 22.5W 2A USB-C беспров.зар. графит (BHR0913GL) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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