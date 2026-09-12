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Внешний аккумулятор Digma DGPF20A, 20000мAч, черный (dgpf20a22pbk) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний аккумулятор Digma DGPF20A, 20000мAч, черный (dgpf20a22pbk)

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Внешний аккумулятор Digma DGPF20A, 20000мAч, черный (dgpf20a22pbk) - фото 1
Внешний аккумулятор Digma DGPF20A, 20000мAч, черный (dgpf20a22pbk) - фото 2
Внешний аккумулятор Digma DGPF20A, 20000мAч, черный (dgpf20a22pbk) - фото 3
Внешний аккумулятор Digma DGPF20A, 20000мAч, черный (dgpf20a22pbk) - фото 4
Внешний аккумулятор Digma DGPF20A, 20000мAч, черный (dgpf20a22pbk) - фото 5
Внешний аккумулятор Digma DGPF20A, 20000мAч, черный (dgpf20a22pbk) - фото 6
Внешний аккумулятор Digma DGPF20A, 20000мAч, черный (dgpf20a22pbk) - фото 7
Внешний аккумулятор Digma DGPF20A, 20000мAч, черный (dgpf20a22pbk) - фото 8
Внешний аккумулятор Digma DGPF20A, 20000мAч, черный (dgpf20a22pbk) - фото 9
Внешний аккумулятор Digma DGPF20A, 20000мAч, черный (dgpf20a22pbk) - фото 10
Внешний аккумулятор Digma DGPF20A, 20000мAч, черный (dgpf20a22pbk) - фото 11
Внешний аккумулятор Digma DGPF20A, 20000мAч, черный (dgpf20a22pbk) - фото 12
Внешний аккумулятор Digma DGPF20A, 20000мAч, черный (dgpf20a22pbk) - фото 13
Внешний аккумулятор Digma DGPF20A, 20000мAч, черный (dgpf20a22pbk) - фото 14
Внешний аккумулятор Digma DGPF20A, 20000мAч, черный (dgpf20a22pbk) - фото 15
Внешний аккумулятор Digma DGPF20A, 20000мAч, черный (dgpf20a22pbk) - фото 16
Внешний аккумулятор Digma DGPF20A, 20000мAч, черный (dgpf20a22pbk) - фото 17
Внешний аккумулятор Digma DGPF20A, 20000мAч, черный (dgpf20a22pbk) - фото 18
Внешний аккумулятор Digma DGPF20A, 20000мAч, черный (dgpf20a22pbk) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Цвет
черный
Емкость, mAh
20000
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
12 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
microUSB, USB Type C
  • Внешний аккумулятор Digma DGPF20A, 20000мAч, черный (dgpf20a22pbk) - фото 1
  • Внешний аккумулятор Digma DGPF20A, 20000мAч, черный (dgpf20a22pbk) - фото 2
  • Внешний аккумулятор Digma DGPF20A, 20000мAч, черный (dgpf20a22pbk) - фото 3
  • Внешний аккумулятор Digma DGPF20A, 20000мAч, черный (dgpf20a22pbk) - фото 4
  • Внешний аккумулятор Digma DGPF20A, 20000мAч, черный (dgpf20a22pbk) - фото 5
  • Внешний аккумулятор Digma DGPF20A, 20000мAч, черный (dgpf20a22pbk) - фото 6
  • Внешний аккумулятор Digma DGPF20A, 20000мAч, черный (dgpf20a22pbk) - фото 7
  • Внешний аккумулятор Digma DGPF20A, 20000мAч, черный (dgpf20a22pbk) - фото 8
  • Внешний аккумулятор Digma DGPF20A, 20000мAч, черный (dgpf20a22pbk) - фото 9
  • Внешний аккумулятор Digma DGPF20A, 20000мAч, черный (dgpf20a22pbk) - фото 10
  • Внешний аккумулятор Digma DGPF20A, 20000мAч, черный (dgpf20a22pbk) - фото 11
  • Внешний аккумулятор Digma DGPF20A, 20000мAч, черный (dgpf20a22pbk) - фото 12
  • Внешний аккумулятор Digma DGPF20A, 20000мAч, черный (dgpf20a22pbk) - фото 13
  • Внешний аккумулятор Digma DGPF20A, 20000мAч, черный (dgpf20a22pbk) - фото 14
  • Внешний аккумулятор Digma DGPF20A, 20000мAч, черный (dgpf20a22pbk) - фото 15
  • Внешний аккумулятор Digma DGPF20A, 20000мAч, черный (dgpf20a22pbk) - фото 16
  • Внешний аккумулятор Digma DGPF20A, 20000мAч, черный (dgpf20a22pbk) - фото 17
  • Внешний аккумулятор Digma DGPF20A, 20000мAч, черный (dgpf20a22pbk) - фото 18
  • Внешний аккумулятор Digma DGPF20A, 20000мAч, черный (dgpf20a22pbk) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 679337
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Цвет
черный
Емкость, mAh
20000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
12 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
microUSB, USB Type C
Разъемы выход
USB Type C (1 шт.), USB Type A (2 шт.)
Габаритные размеры, мм
141.5x679x276 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
484

Описание товара Внешний аккумулятор Digma DGPF20A, 20000мAч, черный (dgpf20a22pbk)

Портативный аккумулятор. Благодаря ему, в вашем распоряжении будет дополнительный запас энергии.



Теги товара: На 20000 mAh

Отзывы о товаре Внешний аккумулятор Digma DGPF20A, 20000мAч, черный (dgpf20a22pbk)




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Цвет
черный
Емкость, mAh
20000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
12 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
microUSB, USB Type C
Разъемы выход
USB Type C (1 шт.), USB Type A (2 шт.)
Развернуть
Габаритные размеры, мм
141.5x679x276 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативный аккумулятор. Благодаря ему, в вашем распоряжении будет дополнительный запас энергии.


Теги товара: На 20000 mAh
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний аккумулятор Digma DGPF20A, 20000мAч, черный (dgpf20a22pbk) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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