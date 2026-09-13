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Характеристики
Цвет
белый
Емкость, mAh
1000
Макс. выходной ток, А
3
Быстрая зарядка
да
Разъемы вход
USB Type A, USB Type C
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710056
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Описание товара Портативное зарядное устройство Baseus PPBD2-1W20 Moon White (E0027601)
Зарядное устройство для телефона Baseus PPBD2-1W20 — это компактный и мощный внешний аккумулятор, обеспечивающий быструю зарядку до 22.5 Вт благодаря поддержке Power Delivery и QC 3.0. Устройство оснащено встроенным кабелем USB-C из прочного нейлона, устойчивого к износу и спутыванию, а также двумя дополнительными выходами: USB-C и USB-A, что позволяет одновременно заряжать до трёх устройств. Светодиодный дисплей отображает уровень заряда в реальном времени, обеспечивая полный контроль. Поддержка режима низкого энергопотребления делает его идеальным для наушников и носимой электроники. Компактный размер и разрешение для перевозки в самолётах делают Baseus PPBD2-1W20 идеальным спутником в поездках. Устройство защищено от перегрева, перезаряда и короткого замыкания, что гарантирует безопасную эксплуатацию. Универсальный выбор для тех, кто ценит надёжность, скорость и удобство — зарядное устройство Baseus PPBD2-1W20 станет незаменимым помощником в повседневной жизни.
Зарядное устройство для телефона Baseus PPBD2-1W20 — это компактный и мощный внешний аккумулятор, обеспечивающий быструю зарядку до 22.5 Вт благодаря поддержке Power Delivery и QC 3.0. Устройство оснащено встроенным кабелем USB-C из прочного нейлона, устойчивого к износу и спутыванию, а также двумя дополнительными выходами: USB-C и USB-A, что позволяет одновременно заряжать до трёх устройств. Светодиодный дисплей отображает уровень заряда в реальном времени, обеспечивая полный контроль. Поддержка режима низкого энергопотребления делает его идеальным для наушников и носимой электроники. Компактный размер и разрешение для перевозки в самолётах делают Baseus PPBD2-1W20 идеальным спутником в поездках. Устройство защищено от перегрева, перезаряда и короткого замыкания, что гарантирует безопасную эксплуатацию. Универсальный выбор для тех, кто ценит надёжность, скорость и удобство — зарядное устройство Baseus PPBD2-1W20 станет незаменимым помощником в повседневной жизни.
Портативное зарядное устройство Baseus PPBD2-1W20 Moon White (E0027601) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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