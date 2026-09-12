Описание товара Внешний аккумулятор Digma DGPF10C, 10000мAч, черный (dgpf10c22pbk)

Портативный пауэрбанк Digma DGPF10C емкостью 10 000 мАч поможет не зависеть от розетки, всегда оставаться на связи и пользоваться любимыми гаджетами, когда они вам нужны. Такого аккумулятора хватит на два полных заряда смартфона. Пополняйте запас энергии у планшета, смарт-часов, беспроводных наушников, плеера в любом месте и в необходимое вам время. Аксессуар оборудован двумя портами USB-A и одним USB-C. Это позволит заряжать одновременно три устройства.







Пауэрбанк поддерживает быструю зарядку гаджетов мощностью 22,5 Вт по современным стандартам Power Delivery 3.0 и Quick Charge 3.0. Экономьте ваше время, заряжая смартфон максимально быстро и эффективно. Функция быстрой зарядки позволит оперативно подзарядить и сам аккумулятор. Его легко зарядить через любой из двух разъемов: USB-C или microUSB. Используйте тот провод, который есть у вас под рукой.







Digma DGPF10C оснащен световым индикатором уровня заряда. Он поможет определить, сколько заряда осталось. Встроенная защита от перегрева и короткого замыкания обеспечит безопасную эксплуатацию аккумулятора и продлит срок службы устройства. Модель выполнена в гладком минималистичном черном корпусе. Вес аксессуара составляет 220 г, размеры – 141 х 66 х 16 мм. Берите его с собой в дорогу, командировки и путешествия: пауэрбанк поместится даже в небольшой сумке.