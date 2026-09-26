Внешний аккумулятор Mango MM-5200 Green
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Внешний аккумулятор Mango MM-5200 Green
Модель: ММ - 5200
Вес: 130 гр Объём: 5200 мАч
Рабочая температура: -20C + 45C Вход: 5В - 1000 мА
Размеры: 105*68*32 мм Выход: 5В – 1000 мА
Комплектация:
Micro - USB кабель, кабель Micro USB – Micro USB , переходник для iPhone 4, переходник для iPhone 5, инструкция по эксплуатации.
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Модель: ММ - 5200
Вес: 130 гр Объём: 5200 мАч
Рабочая температура: -20C + 45C Вход: 5В - 1000 мА
Размеры: 105*68*32 мм Выход: 5В – 1000 мА
Комплектация:
Micro - USB кабель, кабель Micro USB – Micro USB , переходник для iPhone 4, переходник для iPhone 5, инструкция по эксплуатации.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Для телефона, На 10000 mAh, На 20000 mAh, На 5000 mAh, Для планшета, Универсальные внешние
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