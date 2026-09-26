Внешний аккумулятор AUKEY 6000mAh Lightning-Port Black
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Характеристики
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 74728
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х9х3
Вес, г.
100
Описание товара Внешний аккумулятор AUKEY 6000mAh Lightning-Port Black
Внешний аккумулятор AUKEY 6000mAh Lightning-Port Black предназначен для портативной зарядки смартфонов и планшетов.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Внешний аккумулятор AUKEY 6000mAh Lightning-Port Black предназначен для портативной зарядки смартфонов и планшетов.
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