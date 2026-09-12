Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZWACIS) White
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Характеристики
Описание товара Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZWACIS) White
Беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds 3 White представляют собой высококачественное устройство от известного бренда Samsung, которое обеспечивает превосходное качество звука и комфорт при использовании. Наушники оснащены двумя динамическими драйверами, что обеспечивает широкий диапазон частот от 20 до 20 000 Гц. Это позволяет наслаждаться чистым и насыщенным звуком, который будет радовать вас при прослушивании музыки, просмотре фильмов или во время игр. Наушники поддерживают кодеки AAC и SBC, что гарантирует стабильное и быстрое соединение с вашим устройством. Версия Bluetooth 5.4 обеспечивает быстрое и надежное подключение к вашему смартфону или плееру. Система активного шумоподавления (ANC) позволяет наслаждаться музыкой в любых условиях, блокируя внешние шумы. Время зарядки наушников составляет 3 часа, а время зарядки кейса - 2 часа. Это обеспечивает длительное время работы наушников без необходимости постоянной зарядки. Наушники имеют класс защиты IP57, что делает их устойчивыми к воздействию пыли и влаги. В комплект поставки входят наушники, кейс для зарядки, кабель для зарядки USB Type-C и инструкция по эксплуатации. Беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds 3 White - это сочетание стиля, функциональности и качества звука, которое удовлетворит потребности даже самых требовательных пользователей.
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