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Геймпад Xbox White Wireless controller (QAS-00007) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Геймпад Xbox White Wireless controller (QAS-00007)

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Геймпад Xbox White Wireless controller (QAS-00007) - фото 1
Геймпад Xbox White Wireless controller (QAS-00007) - фото 2
Геймпад Xbox White Wireless controller (QAS-00007) - фото 3
Геймпад Xbox White Wireless controller (QAS-00007) - фото 4
Геймпад Xbox White Wireless controller (QAS-00007) - фото 5
Геймпад Xbox White Wireless controller (QAS-00007) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Геймпад
  • Геймпад Xbox White Wireless controller (QAS-00007) - фото 1
  • Геймпад Xbox White Wireless controller (QAS-00007) - фото 2
  • Геймпад Xbox White Wireless controller (QAS-00007) - фото 3
  • Геймпад Xbox White Wireless controller (QAS-00007) - фото 4
  • Геймпад Xbox White Wireless controller (QAS-00007) - фото 5
  • Геймпад Xbox White Wireless controller (QAS-00007) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 678590
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Характеристики

Бренд
Xbox
Тип товара
Геймпад
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
350

Описание товара Геймпад Xbox White Wireless controller (QAS-00007)

Фигурные поверхности и изысканная геометрия беспроводного геймпада Xbox повышают комфорт во время игры. Вы не упустите цель благодаря текстурированным рукояткам и гибридной крестовине. Легко захватывайте контент и делитесь им с помощью специальной кнопки «Поделиться». Для беспроводной игры на консоли, компьютере, смартфонах и планшетах используется технология Xbox Wireless и Bluetooth. Подключите любую совместимую гарнитуру через стандартный 3.5-мм аудиоразъём.



Смотрите также: Геймпады, Игровые рули

Отзывы о товаре Геймпад Xbox White Wireless controller (QAS-00007)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Xbox
Тип товара
Геймпад
Описание
Фигурные поверхности и изысканная геометрия беспроводного геймпада Xbox повышают комфорт во время игры. Вы не упустите цель благодаря текстурированным рукояткам и гибридной крестовине. Легко захватывайте контент и делитесь им с помощью специальной кнопки «Поделиться». Для беспроводной игры на консоли, компьютере, смартфонах и планшетах используется технология Xbox Wireless и Bluetooth. Подключите любую совместимую гарнитуру через стандартный 3.5-мм аудиоразъём.


Смотрите также: Геймпады, Игровые рули
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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