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Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1W Purple купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1W Purple

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Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1W Purple - фото 1
Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1W Purple - фото 2
Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1W Purple - фото 3
Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1W Purple - фото 4
Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1W Purple - фото 5
Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1W Purple - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Геймпады
  • Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1W Purple - фото 1
  • Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1W Purple - фото 2
  • Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1W Purple - фото 3
  • Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1W Purple - фото 4
  • Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1W Purple - фото 5
  • Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1W Purple - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
7 180 руб.  8 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651545
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Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Геймпады
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х19х7
Вес, г.
440

Описание товара Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1W Purple

Геймпад беспроводной PlayStation DualSense CFI-ZCT1W с фиолетовым корпусом подключается к игровой приставке PlayStation 5 или устройству на платформе Android/iOS через Bluetooth. Обмен данными по этому беспроводному интерфейс осуществляется на удалении до 10 м от консоли. В модели предусмотрены аналоговые стики (2 шт.) и другие переключатели общим количеством 16 шт., за счет которых достигается высокая точность управления игровым персонажем. Система динамического виброотклика способствует погружению в игровой процесс, отвечая вибрацией на различные действия геймера, и обеспечивает особенно яркие впечатления от игры. Беспроводной игровой контроллер PlayStation DualSense CFI-ZCT1W оснащается встроенным микрофоном для передачи голоса пользователя и имеет также разъем 3.5 мм на корпусе для присоединения проводной гарнитуры. Аккумулятор емкостью 1560 мА*ч гарантирует до 10 ч автономной работы геймпада.



Смотрите также: Геймпады, Игровые рули

Отзывы о товаре Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1W Purple




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Геймпады
Страна производитель
Китай
Описание
Геймпад беспроводной PlayStation DualSense CFI-ZCT1W с фиолетовым корпусом подключается к игровой приставке PlayStation 5 или устройству на платформе Android/iOS через Bluetooth. Обмен данными по этому беспроводному интерфейс осуществляется на удалении до 10 м от консоли. В модели предусмотрены аналоговые стики (2 шт.) и другие переключатели общим количеством 16 шт., за счет которых достигается высокая точность управления игровым персонажем. Система динамического виброотклика способствует погружению в игровой процесс, отвечая вибрацией на различные действия геймера, и обеспечивает особенно яркие впечатления от игры. Беспроводной игровой контроллер PlayStation DualSense CFI-ZCT1W оснащается встроенным микрофоном для передачи голоса пользователя и имеет также разъем 3.5 мм на корпусе для присоединения проводной гарнитуры. Аккумулятор емкостью 1560 мА*ч гарантирует до 10 ч автономной работы геймпада.


Смотрите также: Геймпады, Игровые рули
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Доставка
Отзывы


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