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Характеристики
Тип товара
Геймпады
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
7 180 руб.
8 400
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 651545
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Описание товара Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1W Purple
Геймпад беспроводной PlayStation DualSense CFI-ZCT1W с фиолетовым корпусом подключается к игровой приставке PlayStation 5 или устройству на платформе Android/iOS через Bluetooth. Обмен данными по этому беспроводному интерфейс осуществляется на удалении до 10 м от консоли. В модели предусмотрены аналоговые стики (2 шт.) и другие переключатели общим количеством 16 шт., за счет которых достигается высокая точность управления игровым персонажем. Система динамического виброотклика способствует погружению в игровой процесс, отвечая вибрацией на различные действия геймера, и обеспечивает особенно яркие впечатления от игры. Беспроводной игровой контроллер PlayStation DualSense CFI-ZCT1W оснащается встроенным микрофоном для передачи голоса пользователя и имеет также разъем 3.5 мм на корпусе для присоединения проводной гарнитуры. Аккумулятор емкостью 1560 мА*ч гарантирует до 10 ч автономной работы геймпада.
Геймпад беспроводной PlayStation DualSense CFI-ZCT1W с фиолетовым корпусом подключается к игровой приставке PlayStation 5 или устройству на платформе Android/iOS через Bluetooth. Обмен данными по этому беспроводному интерфейс осуществляется на удалении до 10 м от консоли. В модели предусмотрены аналоговые стики (2 шт.) и другие переключатели общим количеством 16 шт., за счет которых достигается высокая точность управления игровым персонажем. Система динамического виброотклика способствует погружению в игровой процесс, отвечая вибрацией на различные действия геймера, и обеспечивает особенно яркие впечатления от игры. Беспроводной игровой контроллер PlayStation DualSense CFI-ZCT1W оснащается встроенным микрофоном для передачи голоса пользователя и имеет также разъем 3.5 мм на корпусе для присоединения проводной гарнитуры. Аккумулятор емкостью 1560 мА*ч гарантирует до 10 ч автономной работы геймпада.
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