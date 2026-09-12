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Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1J Purple купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1J Purple

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Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1J Purple - фото 1
Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1J Purple - фото 2
Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1J Purple - фото 3
Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1J Purple - фото 4
Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1J Purple - фото 5
Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1J Purple - фото 6
Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1J Purple - фото 7
Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1J Purple - фото 8
Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1J Purple - фото 9
Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1J Purple - фото 10
Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1J Purple - фото 11
Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1J Purple - фото 12
Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1J Purple - фото 13
Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1J Purple - фото 14
Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1J Purple - фото 15
Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1J Purple - фото 16
Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1J Purple - фото 17
Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1J Purple - фото 18
Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1J Purple - фото 19
Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1J Purple - фото 20
Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1J Purple - фото 21
Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1J Purple - фото 22
Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1J Purple - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Геймпады
  • Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1J Purple - фото 1
  • Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1J Purple - фото 2
  • Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1J Purple - фото 3
  • Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1J Purple - фото 4
  • Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1J Purple - фото 5
  • Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1J Purple - фото 6
  • Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1J Purple - фото 7
  • Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1J Purple - фото 8
  • Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1J Purple - фото 9
  • Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1J Purple - фото 10
  • Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1J Purple - фото 11
  • Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1J Purple - фото 12
  • Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1J Purple - фото 13
  • Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1J Purple - фото 14
  • Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1J Purple - фото 15
  • Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1J Purple - фото 16
  • Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1J Purple - фото 17
  • Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1J Purple - фото 18
  • Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1J Purple - фото 19
  • Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1J Purple - фото 20
  • Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1J Purple - фото 21
  • Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1J Purple - фото 22
  • Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1J Purple - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
6 770 руб.  10 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 660641
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Характеристики

Бренд
PlayStation
Тип товара
Геймпады
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х4
Вес, г.
491

Описание товара Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1J Purple

Геймпад беспроводной PlayStation DualSense CFI-ZCT1J в эффектном расном цвете позволит геймеру испытать на себе захватывающее погружение в игровую реальность. Модель, ставшая обладательницей инновационных функций, переведет ощущения от прохождения любой игры на высокий уровень. оригинальный дизайн устройства гармонично сочетается с его оснащением, представленным динамическими адаптивными триггерами, реалистичной тактильной отдачей и встроенным микрофоном. Вместо вибромоторчиков используются парные приводы, позволяющие почувствовать физическую отдачу на действия в игре. Беспроводной геймпад PlayStation DualSense CFI-ZCT1J обеспечит взыскательного геймера реалистичными ощущениями при взаимодействии с окружением и предметами в игре за счет разного сопротивления и степени усилия триггеров. Почувствуйте удар по тормозам или натяжение тетивы, оказавшись непосредственным участником событий на экране. Разъем 3.5 mm jack и встроенный микрофон позволит общаться с друзьями во время игрового процесса.



Смотрите также: Геймпады, Игровые рули

Отзывы о товаре Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1J Purple




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Характеристики
Бренд
PlayStation
Тип товара
Геймпады
Страна производитель
Китай
Описание
Геймпад беспроводной PlayStation DualSense CFI-ZCT1J в эффектном расном цвете позволит геймеру испытать на себе захватывающее погружение в игровую реальность. Модель, ставшая обладательницей инновационных функций, переведет ощущения от прохождения любой игры на высокий уровень. оригинальный дизайн устройства гармонично сочетается с его оснащением, представленным динамическими адаптивными триггерами, реалистичной тактильной отдачей и встроенным микрофоном. Вместо вибромоторчиков используются парные приводы, позволяющие почувствовать физическую отдачу на действия в игре. Беспроводной геймпад PlayStation DualSense CFI-ZCT1J обеспечит взыскательного геймера реалистичными ощущениями при взаимодействии с окружением и предметами в игре за счет разного сопротивления и степени усилия триггеров. Почувствуйте удар по тормозам или натяжение тетивы, оказавшись непосредственным участником событий на экране. Разъем 3.5 mm jack и встроенный микрофон позволит общаться с друзьями во время игрового процесса.


Смотрите также: Геймпады, Игровые рули
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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