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Геймпад PlayStation DualSense Edge белый CFI-ZCP1 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Геймпад PlayStation DualSense Edge белый CFI-ZCP1

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Геймпад
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 678589
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Характеристики

Бренд
PlayStation
Тип товара
Геймпад
Размеры в упаковке, см
20х20х11
Вес, кг.
1.19

Описание товара Геймпад PlayStation DualSense Edge белый CFI-ZCP1

Геймпад беспроводной PlayStation DualSense Edge предназначен для совместного использования с игровой консолью PS5. Он синхронизируется беспроводным способом и обеспечивает комфортное управление на расстоянии. Виброотдача и гироскоп обеспечивают максимальное погружение в процесс.В конструкции контроллера предусмотрены регулируемые триггеры с возможностью настройки чувствительности и сменные насадки на стики. Функция программирования позволяет назначать определенные команды кнопкам. На корпусе PlayStation DualSense Edge дополнительно предусмотрен разъем аудио 3.5 мм для подключения наушников. Динамик и микрофон гарантируют двустороннюю аудиосвязь с четким звуковым сопровождением.



Смотрите также: Геймпады, Игровые рули

Отзывы о товаре Геймпад PlayStation DualSense Edge белый CFI-ZCP1




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Характеристики
Бренд
PlayStation
Тип товара
Геймпад
Описание
Геймпад беспроводной PlayStation DualSense Edge предназначен для совместного использования с игровой консолью PS5. Он синхронизируется беспроводным способом и обеспечивает комфортное управление на расстоянии. Виброотдача и гироскоп обеспечивают максимальное погружение в процесс.В конструкции контроллера предусмотрены регулируемые триггеры с возможностью настройки чувствительности и сменные насадки на стики. Функция программирования позволяет назначать определенные команды кнопкам. На корпусе PlayStation DualSense Edge дополнительно предусмотрен разъем аудио 3.5 мм для подключения наушников. Динамик и микрофон гарантируют двустороннюю аудиосвязь с четким звуковым сопровождением.


Смотрите также: Геймпады, Игровые рули
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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