Электрическая варочная панель Bosch PKE645BA2E черная
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 678079
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Варочная панель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х59х20
Вес, кг.
14
Описание товара Электрическая варочная панель Bosch PKE645BA2E черная
Электрическая варочная панель Bosch PKE645BA2E - это современное кухонное устройство, объединяющее в себе функциональность и стиль. С ее помощью приготовление еды станет не только быстрым и удобным, но и приятным занятием. Панель отличается высоким качеством исполнения и долговечностью. Основное преимущество данной модели - это четыре конфорки различной мощности и диаметра, что позволяет выбрать наиболее подходящий режим для приготовления любого блюда. Мощность конфорок варьируется от 1.2 до 2.2 кВт, а диаметр - от 145 до 210 мм. Это позволяет готовить одновременно несколько блюд, экономя время и энергию.
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Электрическая варочная панель Bosch PKE645BA2E - это современное кухонное устройство, объединяющее в себе функциональность и стиль. С ее помощью приготовление еды станет не только быстрым и удобным, но и приятным занятием. Панель отличается высоким качеством исполнения и долговечностью. Основное преимущество данной модели - это четыре конфорки различной мощности и диаметра, что позволяет выбрать наиболее подходящий режим для приготовления любого блюда. Мощность конфорок варьируется от 1.2 до 2.2 кВт, а диаметр - от 145 до 210 мм. Это позволяет готовить одновременно несколько блюд, экономя время и энергию.
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные, белые
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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