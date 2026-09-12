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Электрическая варочная панель Bosch PKE645BA2E черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электрическая варочная панель Bosch PKE645BA2E черная

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Варочная поверхность Bosch PKE645BA2E Black - фото 1
Варочная поверхность Bosch PKE645BA2E Black - фото 2
Варочная поверхность Bosch PKE645BA2E Black - фото 3
Варочная поверхность Bosch PKE645BA2E Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
  • Варочная поверхность Bosch PKE645BA2E Black - фото 1
  • Варочная поверхность Bosch PKE645BA2E Black - фото 2
  • Варочная поверхность Bosch PKE645BA2E Black - фото 3
  • Варочная поверхность Bosch PKE645BA2E Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 678079
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Варочная панель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х59х20
Вес, кг.
14

Описание товара Электрическая варочная панель Bosch PKE645BA2E черная

Электрическая варочная панель Bosch PKE645BA2E - это современное кухонное устройство, объединяющее в себе функциональность и стиль. С ее помощью приготовление еды станет не только быстрым и удобным, но и приятным занятием. Панель отличается высоким качеством исполнения и долговечностью. Основное преимущество данной модели - это четыре конфорки различной мощности и диаметра, что позволяет выбрать наиболее подходящий режим для приготовления любого блюда. Мощность конфорок варьируется от 1.2 до 2.2 кВт, а диаметр - от 145 до 210 мм. Это позволяет готовить одновременно несколько блюд, экономя время и энергию.

Отзывы о товаре Электрическая варочная панель Bosch PKE645BA2E черная




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Варочная панель
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая варочная панель Bosch PKE645BA2E - это современное кухонное устройство, объединяющее в себе функциональность и стиль. С ее помощью приготовление еды станет не только быстрым и удобным, но и приятным занятием. Панель отличается высоким качеством исполнения и долговечностью. Основное преимущество данной модели - это четыре конфорки различной мощности и диаметра, что позволяет выбрать наиболее подходящий режим для приготовления любого блюда. Мощность конфорок варьируется от 1.2 до 2.2 кВт, а диаметр - от 145 до 210 мм. Это позволяет готовить одновременно несколько блюд, экономя время и энергию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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