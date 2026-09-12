Katatonia - Tonight's Decision (0801056807618) виниловая пластинка
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Описание товара Katatonia - Tonight's Decision (0801056807618) виниловая пластинка
"Tonight's Decision" - четвертый полноформатный альбом группы Katatonia, выпущенный в 1999 году на лейбле Peaceville Records. Он был переиздан в 2003 году с двумя бонус-треками. Примерно в это время группа находилась под влиянием не столько металла, сколько альтернативы, и Ренске приводил в пример Джеффа Бакли, чья песня "Nightmares by the Sea" была включена в этот альбом, а также группу Radiohead. Близкий друг Ренксе, Микаэль Окерфельдт из Opeth, присутствовал на записи, продюсировал и работал над идеями для вокальных треков релиза. Katatonia - шведская метал группа, образованная в Стокгольме в 1991 году Йонасом Ренксе и Андерсом Нюстрёмом. Группа начиналась как студийный дуэт, в котором они выражали свою любовь к дэт-металу. Растущая популярность заставила ребят добавить новых участников для живых выступлений, хотя за исключением основателей группы, состав проекта был постоянно меняющимся на протяжении 1990-х годов, в частности, в него на некоторое время входил Микаэль Акерфельдт из группы Opeth. После двух альбомов в стиле death/doom, «Dance of December Souls» (1993) и «Brave Murder Day» (1996), проблемы с голосовыми связками Ренксе в сочетании с новыми музыкальными влияниями увели группу от кричащего вокала дэт-метала к более традиционной, мелодичной форме хэви-метала. Группа выпустила еще два альбома, «Discouraged Ones» (1998) и «Tonight's Decision» (1999), после чего на все 2000-е годы установился стабильный состав квинтета. В этом составе группа выпустила еще четыре альбома: «Last Fair Deal Gone Down» (2001), «Viva Emptiness» (2003), «The Great Cold Distance» (2006) и «Night Is the New Day» (2009), при этом команда постепенно отходила от своего металлического звучания, добавляя со временем в свои работы более прогрессивные роковые нотки. Хотя в 2010-х годах состав группы снова начал меняться, Ренксе и Нюстрём сохранили свои позиции, и группа продолжила работу, выпустив девятый и десятый студийные альбомы, «Dead End Kings» (2012) и «The Fall of Hearts» (2016). Позднее группа вернулась в феврале 2019 года, выпустив одиннадцатый студийный альбом «City Burials» (2020) и двенадцатый полноформатник «Sky Void of Stars» (2023).
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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