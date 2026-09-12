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Yamasaki, Hako Tobimasu 4251804140430 виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Yamasaki, Hako Tobimasu 4251804140430 виниловая пластинка

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Yamasaki, Hako Tobimasu 4251804140430 виниловая пластинка - фото 1
Yamasaki, Hako Tobimasu 4251804140430 виниловая пластинка - фото 2
Yamasaki, Hako Tobimasu 4251804140430 виниловая пластинка - фото 3
Yamasaki, Hako Tobimasu 4251804140430 виниловая пластинка - фото 4
Yamasaki, Hako Tobimasu 4251804140430 виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Hako Yamasaki
Альбом (сингл)
Tobimasu
Жанр
Фолк-рок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Yamasaki, Hako Tobimasu 4251804140430 виниловая пластинка - фото 1
  • Yamasaki, Hako Tobimasu 4251804140430 виниловая пластинка - фото 2
  • Yamasaki, Hako Tobimasu 4251804140430 виниловая пластинка - фото 3
  • Yamasaki, Hako Tobimasu 4251804140430 виниловая пластинка - фото 4
  • Yamasaki, Hako Tobimasu 4251804140430 виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 676307
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Характеристики

Бренд
WRWTFWW
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
We Release Whatever The Fuck We Want Records
Barcode
[4251804140430]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Hako Yamasaki
Альбом (сингл)
Tobimasu
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Bokyo, Sasurai, Kazaguruma, Hashi Mukou No Ie, Sayonara No Kane, Taketombo, Kage Ga Mienai, Kibun O Kaete, Tobimasu, Komori Uta
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Yamasaki, Hako Tobimasu 4251804140430 виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Bokyo, Sasurai, Kazaguruma, Hashi Mukou No Ie, Sayonara No Kane, Taketombo, Kage Ga Mienai, Kibun O Kaete, Tobimasu, Komori Uta

Отзывы о товаре Yamasaki, Hako Tobimasu 4251804140430 виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WRWTFWW
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
We Release Whatever The Fuck We Want Records
Barcode
[4251804140430]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Hako Yamasaki
Альбом (сингл)
Tobimasu
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Bokyo, Sasurai, Kazaguruma, Hashi Mukou No Ie, Sayonara No Kane, Taketombo, Kage Ga Mienai, Kibun O Kaete, Tobimasu, Komori Uta
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Bokyo, Sasurai, Kazaguruma, Hashi Mukou No Ie, Sayonara No Kane, Taketombo, Kage Ga Mienai, Kibun O Kaete, Tobimasu, Komori Uta
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Отзывы


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