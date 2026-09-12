Lavigne, Avril Greatest Hits (coloured) 0198028032810 виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Lavigne, Avril Greatest Hits (coloured) 0198028032810 виниловая пластинка
Первый в карьере канадской поп-исполнительницы и автора песен Аврил Лавин сборник, включающий 20 основных хитов.. Издание на цветном виниле.. Аврил Лавин – певица и автор песен из Канады, выпускающая музыку в жанрах альтернативный рок, поп-панк, поп-рок и пост-гранж. Она является одной из самых популярных исполнительниц 2000-х годов. Аврил получила мировую славу после выпуска дебютного альбома «Let Go» в 2002 году. Продажи пластинки на сегодняшний день составляют более 16 млн копий. Следующие два альбома «Under My Skin» (2004) и «The Best Damn Thing» (2007) возглавляли множество мировых чартов, в том числе американский «Billboard 200».
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