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Lavigne, Avril Let Go 0196588869112 виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Lavigne, Avril Let Go 0196588869112 виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Lavigne, Avril Let Go 0196588869112 - фото 1
Виниловая пластинка Lavigne, Avril Let Go 0196588869112 - фото 2
Виниловая пластинка Lavigne, Avril Let Go 0196588869112 - фото 3
Виниловая пластинка Lavigne, Avril Let Go 0196588869112 - фото 4
Виниловая пластинка Lavigne, Avril Let Go 0196588869112 - фото 5
Виниловая пластинка Lavigne, Avril Let Go 0196588869112 - фото 6
Виниловая пластинка Lavigne, Avril Let Go 0196588869112 - фото 7
Виниловая пластинка Lavigne, Avril Let Go 0196588869112 - фото 8
Виниловая пластинка Lavigne, Avril Let Go 0196588869112 - фото 9
Виниловая пластинка Lavigne, Avril Let Go 0196588869112 - фото 10
Виниловая пластинка Lavigne, Avril Let Go 0196588869112 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка Lavigne, Avril Let Go 0196588869112 - фото 1
  • Виниловая пластинка Lavigne, Avril Let Go 0196588869112 - фото 2
  • Виниловая пластинка Lavigne, Avril Let Go 0196588869112 - фото 3
  • Виниловая пластинка Lavigne, Avril Let Go 0196588869112 - фото 4
  • Виниловая пластинка Lavigne, Avril Let Go 0196588869112 - фото 5
  • Виниловая пластинка Lavigne, Avril Let Go 0196588869112 - фото 6
  • Виниловая пластинка Lavigne, Avril Let Go 0196588869112 - фото 7
  • Виниловая пластинка Lavigne, Avril Let Go 0196588869112 - фото 8
  • Виниловая пластинка Lavigne, Avril Let Go 0196588869112 - фото 9
  • Виниловая пластинка Lavigne, Avril Let Go 0196588869112 - фото 10
  • Виниловая пластинка Lavigne, Avril Let Go 0196588869112 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 370 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676171
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Lavigne, Avril Let Go 0196588869112 виниловая пластинка
5 370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lavigne, Avril Let Go 0196588869112 виниловая пластинка

«Let Go» — дебютный студийный альбом канадской певицы и автора песен Аврил Лавин, первоначально выпущенный в 2002 году. Издание на виниле.. Let Go считается одним из альбомов, изменивших музыкальную сцену поп-панка, поскольку он помог сделать поп-панк-музыку мейнстримом и способствовал появлению поп-панк-групп с женским вокалом. Было продано более 16 миллионов копий Let Go по всему миру, что сделало его самым продаваемым альбомом Лавин на сегодняшний день. По данным журнала Billboard, альбом занял 21-е место среди самых продаваемых альбомов десятилетия.

Отзывы о товаре Lavigne, Avril Let Go 0196588869112 виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
«Let Go» — дебютный студийный альбом канадской певицы и автора песен Аврил Лавин, первоначально выпущенный в 2002 году. Издание на виниле.. Let Go считается одним из альбомов, изменивших музыкальную сцену поп-панка, поскольку он помог сделать поп-панк-музыку мейнстримом и способствовал появлению поп-панк-групп с женским вокалом. Было продано более 16 миллионов копий Let Go по всему миру, что сделало его самым продаваемым альбомом Лавин на сегодняшний день. По данным журнала Billboard, альбом занял 21-е место среди самых продаваемых альбомов десятилетия.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lavigne, Avril Let Go 0196588869112 виниловая пластинка - стоимость товара 5370 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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