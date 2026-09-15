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Ozric Tentacles - The Yum Yum Tree (0802644808918) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ozric Tentacles - The Yum Yum Tree (0802644808918) виниловая пластинка

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Ozric Tentacles - The Yum Yum Tree (0802644808918) виниловая пластинка - фото 1
Ozric Tentacles - The Yum Yum Tree (0802644808918) виниловая пластинка - фото 2
Ozric Tentacles - The Yum Yum Tree (0802644808918) виниловая пластинка - фото 3
Ozric Tentacles - The Yum Yum Tree (0802644808918) виниловая пластинка - фото 4
Ozric Tentacles - The Yum Yum Tree (0802644808918) виниловая пластинка - фото 5
Ozric Tentacles - The Yum Yum Tree (0802644808918) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ozric Tentacles
Альбом (сингл)
The Yum Yum Tree
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Ozric Tentacles - The Yum Yum Tree (0802644808918) виниловая пластинка - фото 1
  • Ozric Tentacles - The Yum Yum Tree (0802644808918) виниловая пластинка - фото 2
  • Ozric Tentacles - The Yum Yum Tree (0802644808918) виниловая пластинка - фото 3
  • Ozric Tentacles - The Yum Yum Tree (0802644808918) виниловая пластинка - фото 4
  • Ozric Tentacles - The Yum Yum Tree (0802644808918) виниловая пластинка - фото 5
  • Ozric Tentacles - The Yum Yum Tree (0802644808918) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676135
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ozric Tentacles - The Yum Yum Tree (0802644808918) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644808918]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ozric Tentacles
Альбом (сингл)
The Yum Yum Tree
Трек-лист
Magick Valley, Oddweird, Mooncalf, Oolong, Oolong, Yum Yum Tree, Plant Music, Nakuru, San Pedro
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ozric Tentacles - The Yum Yum Tree (0802644808918) виниловая пластинка

Погрузитесь в захватывающий мир электроники и психоделии с виниловой пластинкой Ozric Tentacles / The Yum Yum Tree. Этот альбом на одном LP от группы Ozric Tentacles представляет собой удивительное сочетание энергии рока, транса и фантастических звуков. The Yum Yum Tree перенесет вас в космическое путешествие по звуковым ландшафтам, наполненным музыкальными экспериментами и неизведанными мелодиями. Каждая композиция на этой пластинке открывает перед вами удивительный мир звуковых импровизаций и уникальных ритмов. Если вы готовы купить виниловую пластинку, способную погрузить вас в атмосферу музыкального восторга, Ozric Tentacles / The Yum Yum Tree станет прекрасным дополнением к вашей коллекции.

Отзывы о товаре Ozric Tentacles - The Yum Yum Tree (0802644808918) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644808918]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ozric Tentacles
Альбом (сингл)
The Yum Yum Tree
Трек-лист
Magick Valley, Oddweird, Mooncalf, Oolong, Oolong, Yum Yum Tree, Plant Music, Nakuru, San Pedro
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Погрузитесь в захватывающий мир электроники и психоделии с виниловой пластинкой Ozric Tentacles / The Yum Yum Tree. Этот альбом на одном LP от группы Ozric Tentacles представляет собой удивительное сочетание энергии рока, транса и фантастических звуков. The Yum Yum Tree перенесет вас в космическое путешествие по звуковым ландшафтам, наполненным музыкальными экспериментами и неизведанными мелодиями. Каждая композиция на этой пластинке открывает перед вами удивительный мир звуковых импровизаций и уникальных ритмов. Если вы готовы купить виниловую пластинку, способную погрузить вас в атмосферу музыкального восторга, Ozric Tentacles / The Yum Yum Tree станет прекрасным дополнением к вашей коллекции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ozric Tentacles - The Yum Yum Tree (0802644808918) виниловая пластинка – стоимость товара 3800 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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