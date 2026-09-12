Williams, Robbie Life Thru A Lens 0602435503950 виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Williams
Альбом (сингл)
Robbie Life Thru A Lens
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 676075
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Характеристики
Бренд
Island
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Island
Barcode
[0602435503950]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Williams
Альбом (сингл)
Robbie Life Thru A Lens
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Lazy Days, Life Thru A Lens, Ego A Go Go, Angels, South Of The Border, Old Before I Die, One Of God's Better People, Let Me Entertain You, Killing Me, Clean, Baby Girl Window, Hello Sir - Hidden track
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Williams, Robbie Life Thru A Lens 0602435503950 виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Lazy Days, Life Thru A Lens, Ego A Go Go, Angels, South Of The Border, Old Before I Die, One Of God's Better People, Let Me Entertain You, Killing Me, Clean, Baby Girl Window, Hello Sir - Hidden track
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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Бренд
Island
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Island
Barcode
[0602435503950]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Williams
Альбом (сингл)
Robbie Life Thru A Lens
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Lazy Days, Life Thru A Lens, Ego A Go Go, Angels, South Of The Border, Old Before I Die, One Of God's Better People, Let Me Entertain You, Killing Me, Clean, Baby Girl Window, Hello Sir - Hidden track
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Lazy Days, Life Thru A Lens, Ego A Go Go, Angels, South Of The Border, Old Before I Die, One Of God's Better People, Let Me Entertain You, Killing Me, Clean, Baby Girl Window, Hello Sir - Hidden track
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Williams, Robbie Life Thru A Lens 0602435503950 виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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