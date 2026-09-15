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Birth Control - Hoodoo Man (8719262000087) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Birth Control - Hoodoo Man (8719262000087) виниловая пластинка

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Birth Control - Hoodoo Man (8719262000087) виниловая пластинка - фото 1
Birth Control - Hoodoo Man (8719262000087) виниловая пластинка - фото 2
Birth Control - Hoodoo Man (8719262000087) виниловая пластинка - фото 3
Birth Control - Hoodoo Man (8719262000087) виниловая пластинка - фото 4
Birth Control - Hoodoo Man (8719262000087) виниловая пластинка - фото 5
Birth Control - Hoodoo Man (8719262000087) виниловая пластинка - фото 6
Birth Control - Hoodoo Man (8719262000087) виниловая пластинка - фото 7
Birth Control - Hoodoo Man (8719262000087) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Birth Control
Альбом (сингл)
Hoodoo Man
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Birth Control - Hoodoo Man (8719262000087) виниловая пластинка - фото 1
  • Birth Control - Hoodoo Man (8719262000087) виниловая пластинка - фото 2
  • Birth Control - Hoodoo Man (8719262000087) виниловая пластинка - фото 3
  • Birth Control - Hoodoo Man (8719262000087) виниловая пластинка - фото 4
  • Birth Control - Hoodoo Man (8719262000087) виниловая пластинка - фото 5
  • Birth Control - Hoodoo Man (8719262000087) виниловая пластинка - фото 6
  • Birth Control - Hoodoo Man (8719262000087) виниловая пластинка - фото 7
  • Birth Control - Hoodoo Man (8719262000087) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676047
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Birth Control - Hoodoo Man (8719262000087) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262000087]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Birth Control
Альбом (сингл)
Hoodoo Man
Трек-лист
Buy !, Suicide, Get Down To Your Fate, Gamma Ray, Hoodoo Man, Kaulsto?
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Birth Control - Hoodoo Man (8719262000087) виниловая пластинка

Откройте для себя мир музыкальных открытий с виниловой пластинкой Birth Control - Hoodoo Man. Этот альбом погрузит вас в атмосферу уникального звучания и музыкального мастерства, которое оставит в вас незабываемые впечатления. Hoodoo Man от Birth Control - это произведение, которое перенесет вас в мир музыкальных экспериментов и ярких звуков. Каждая нота на этой пластинке наполнена энергией и страстью музыкантов, позволяя вам окунуться в глубины их творчества. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Birth Control - Hoodoo Man и почувствуйте весь дух и аутентичность этого музыкального произведения. Эта пластинка станет прекрасным дополнением к вашей коллекции и откроет перед вами новые музыкальные горизонты, наполнив вашу жизнь невероятными звуками.

Отзывы о товаре Birth Control - Hoodoo Man (8719262000087) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262000087]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Birth Control
Альбом (сингл)
Hoodoo Man
Трек-лист
Buy !, Suicide, Get Down To Your Fate, Gamma Ray, Hoodoo Man, Kaulsto?
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Откройте для себя мир музыкальных открытий с виниловой пластинкой Birth Control - Hoodoo Man. Этот альбом погрузит вас в атмосферу уникального звучания и музыкального мастерства, которое оставит в вас незабываемые впечатления. Hoodoo Man от Birth Control - это произведение, которое перенесет вас в мир музыкальных экспериментов и ярких звуков. Каждая нота на этой пластинке наполнена энергией и страстью музыкантов, позволяя вам окунуться в глубины их творчества. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Birth Control - Hoodoo Man и почувствуйте весь дух и аутентичность этого музыкального произведения. Эта пластинка станет прекрасным дополнением к вашей коллекции и откроет перед вами новые музыкальные горизонты, наполнив вашу жизнь невероятными звуками.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Birth Control - Hoodoo Man (8719262000087) виниловая пластинка - стоимость товара 3800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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