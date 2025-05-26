Top.Mail.Ru
Gruppa Skryptonite - Потеплело (coloured) (4660275000509) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Gruppa Skryptonite - Потеплело (coloured) (4660275000509) виниловая пластинка

1 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Gruppa Skryptonite - Потеплело (coloured) (4660275000509) виниловая пластинка - фото 1
Gruppa Skryptonite - Потеплело (coloured) (4660275000509) виниловая пластинка - фото 2
Gruppa Skryptonite - Потеплело (coloured) (4660275000509) виниловая пластинка - фото 3
Gruppa Skryptonite - Потеплело (coloured) (4660275000509) виниловая пластинка - фото 4
Gruppa Skryptonite - Потеплело (coloured) (4660275000509) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Gruppa Skryptonite
Альбом (сингл)
Потеплело
Жанр
Русский рэп
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Gruppa Skryptonite - Потеплело (coloured) (4660275000509) виниловая пластинка - фото 1
  • Gruppa Skryptonite - Потеплело (coloured) (4660275000509) виниловая пластинка - фото 2
  • Gruppa Skryptonite - Потеплело (coloured) (4660275000509) виниловая пластинка - фото 3
  • Gruppa Skryptonite - Потеплело (coloured) (4660275000509) виниловая пластинка - фото 4
  • Gruppa Skryptonite - Потеплело (coloured) (4660275000509) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676045
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Gruppa Skryptonite - Потеплело (coloured) (4660275000509) виниловая пластинка
2 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
S&P Digital
Barcode
[4660275000509]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Gruppa Skryptonite
Альбом (сингл)
Потеплело
Жанр
Русский рэп
Трек-лист
Всё что легко пришло, На плаву, Всё равно, Скучаю, Под твоими окнами, Потеплело, Внутри, Струны
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gruppa Skryptonite - Потеплело (coloured) (4660275000509) виниловая пластинка

«Потеплело» - дебютный альбом Gruppa Skryptonite, состоящий из 8 треков. Это 7 новых песен (две выпущены синглами недавно) и песня Скучаю, выпущенная в 2021 году. Издание на цветном виниле.. Gruppa Skryptonite - сайд-проект Скриптонита, созданный в 2018 году, когда артист объявил о разделении своего творчества и создании группы. Gruppa Skryptonite не ставит жанровых рамок и постоянно трансформирует свое звучание. Первый релиз Gruppa Skryptonite - сингл «Глупые и ненужные», был выпущен в 2018 году. Позже Gruppa Skryptonite представила слушателям EP «Solitude» и несколько сингловых треков. В 2020 году Gruppa Skryptonite в эфире МТС live анонсировала выход своего первого альбома, премьера которого состоялась 1 сентября 2023 года. «Потеплело» - дебютный альбом Gruppa Skryptonite, состоящий из 8 треков. В альбом вошли, как уже выпущенные треки, так и абсолютно новые. В записи альбома приняли участие приглашенные артисты - Пластинка, Сёстры. Альбом открывает серию релизов от Gruppa Skryptonite, которые выйдут в 2024 году.



Теги товара: Rap

Отзывы о товаре Gruppa Skryptonite - Потеплело (coloured) (4660275000509) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Андрей Е.

Достоинства:


Комментарий:
Пластинка пришла хорошо упакованной, все в порядке.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
S&P Digital
Barcode
[4660275000509]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Gruppa Skryptonite
Альбом (сингл)
Потеплело
Жанр
Русский рэп
Трек-лист
Всё что легко пришло, На плаву, Всё равно, Скучаю, Под твоими окнами, Потеплело, Внутри, Струны
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
«Потеплело» - дебютный альбом Gruppa Skryptonite, состоящий из 8 треков. Это 7 новых песен (две выпущены синглами недавно) и песня Скучаю, выпущенная в 2021 году. Издание на цветном виниле.. Gruppa Skryptonite - сайд-проект Скриптонита, созданный в 2018 году, когда артист объявил о разделении своего творчества и создании группы. Gruppa Skryptonite не ставит жанровых рамок и постоянно трансформирует свое звучание. Первый релиз Gruppa Skryptonite - сингл «Глупые и ненужные», был выпущен в 2018 году. Позже Gruppa Skryptonite представила слушателям EP «Solitude» и несколько сингловых треков. В 2020 году Gruppa Skryptonite в эфире МТС live анонсировала выход своего первого альбома, премьера которого состоялась 1 сентября 2023 года. «Потеплело» - дебютный альбом Gruppa Skryptonite, состоящий из 8 треков. В альбом вошли, как уже выпущенные треки, так и абсолютно новые. В записи альбома приняли участие приглашенные артисты - Пластинка, Сёстры. Альбом открывает серию релизов от Gruppa Skryptonite, которые выйдут в 2024 году.


Теги товара: Rap
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Андрей Е.

Достоинства:


Комментарий:
Пластинка пришла хорошо упакованной, все в порядке.


Gruppa Skryptonite - Потеплело (coloured) (4660275000509) виниловая пластинка - по цене 2850 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...