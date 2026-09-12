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Корпус Thermaltake CTE E660MX черный (CA-1Y3-00M1WN-01) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Thermaltake CTE E660MX черный (CA-1Y3-00M1WN-01)

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Корпус Thermaltake CTE E660MX черный (CA-1Y3-00M1WN-01) - фото 1
Корпус Thermaltake CTE E660MX черный (CA-1Y3-00M1WN-01) - фото 2
Корпус Thermaltake CTE E660MX черный (CA-1Y3-00M1WN-01) - фото 3
Корпус Thermaltake CTE E660MX черный (CA-1Y3-00M1WN-01) - фото 4
Корпус Thermaltake CTE E660MX черный (CA-1Y3-00M1WN-01) - фото 5
Корпус Thermaltake CTE E660MX черный (CA-1Y3-00M1WN-01) - фото 6
Корпус Thermaltake CTE E660MX черный (CA-1Y3-00M1WN-01) - фото 7
Корпус Thermaltake CTE E660MX черный (CA-1Y3-00M1WN-01) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус Thermaltake CTE E660MX черный (CA-1Y3-00M1WN-01) - фото 1
  • Корпус Thermaltake CTE E660MX черный (CA-1Y3-00M1WN-01) - фото 2
  • Корпус Thermaltake CTE E660MX черный (CA-1Y3-00M1WN-01) - фото 3
  • Корпус Thermaltake CTE E660MX черный (CA-1Y3-00M1WN-01) - фото 4
  • Корпус Thermaltake CTE E660MX черный (CA-1Y3-00M1WN-01) - фото 5
  • Корпус Thermaltake CTE E660MX черный (CA-1Y3-00M1WN-01) - фото 6
  • Корпус Thermaltake CTE E660MX черный (CA-1Y3-00M1WN-01) - фото 7
  • Корпус Thermaltake CTE E660MX черный (CA-1Y3-00M1WN-01) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
14 620 руб.  27 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675234
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Характеристики

Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Корпуса
Встроенный кард-ридер
нет
Места для доп. вентиляторов
есть
Окно на боковой стенке
да
Передняя дверь
нет
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, USB Type-C, аудио
Типоразмер
Full-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х51х27
Вес, кг.
15.85

Описание товара Корпус Thermaltake CTE E660MX черный (CA-1Y3-00M1WN-01)

Компьютерный корпус обладает прочной структурой, которая надежно фиксирует компьютерные комплектующие и защищает их от внешних физических воздействий.

Отзывы о товаре Корпус Thermaltake CTE E660MX черный (CA-1Y3-00M1WN-01)




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Характеристики
Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Корпуса
Встроенный кард-ридер
нет
Места для доп. вентиляторов
есть
Окно на боковой стенке
да
Передняя дверь
нет
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, USB Type-C, аудио
Типоразмер
Full-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Компьютерный корпус обладает прочной структурой, которая надежно фиксирует компьютерные комплектующие и защищает их от внешних физических воздействий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Thermaltake CTE E660MX черный (CA-1Y3-00M1WN-01) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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